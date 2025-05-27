В Латвии начинается цифровизация высшего образования: модернизируется учебный процесс, снижается бюрократическая нагрузка и расширяется доступность для студентов

Реализация проекта значительно улучшит опыт и доступность учебы, предоставив студентам возможность выбирать курсы в различных вузах Латвии и за ее пределами, получать микроквалификации и формировать индивидуально адаптированные учебные планы. В рамках цифровизации будут внедрены электронные дипломы, электронные дела студентов, а также единые системы управления практиками и цифровые библиотечные системы, обеспечивая переход к "безбумажным" процедурам. Это снизит административную нагрузку как на студентов, так и на сотрудников вузов, одновременно позволяя автоматически обмениваться данными между государственными учреждениями. Возобновление учебы станет удобнее и для взрослых, что будет способствовать непрерывному обучению и совершенствованию профессиональной квалификации. Ожидается, что внедрение общих систем обеспечит более эффективное использование государственных ресурсов, снижая затраты на 10–15% по сравнению с индивидуально разработанными решениями. Мероприятие будет реализовано в два этапа с общим финансированием в размере 33,4 миллиона евро, из которых 85% покрывает Европейский социальный фонд Plus. На первом этапе разработку и внедрение осуществит Единый центр услуг (VPC), созданный четырьмя научными университетами — Латвийским университетом, Рижским университетом имени Страдиня, Латвийским университетом биоресурсов и технологий и Рижским техническим университетом. Цель VPC заключается в разработке и развитии инновационных, предназначенных для совместного использования цифровых решений, которые будут способствовать развитию всей системы высшего образования. Студенты этих четырех вузов составляют более 66% от общего числа студентов в Латвии, или 49 200 студентов.