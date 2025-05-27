В Латвии начинается цифровизация высшего образования: модернизируется учебный процесс, снижается бюрократическая нагрузка и расширяется доступность для студентов
До конца 2029 года в высших учебных заведениях Латвии будет реализована масштабная цифровизация учебного процесса. Такое решение было принято на заседании правительства 27 мая этого года. Цель проекта, инициированного Министерством образования и науки, заключается в создании современной, гибкой и ориентированной на студентов учебной среды путем внедрения общих цифровых решений. Проект будет реализован при финансовой поддержке Европейского социального фонда Plus.
Министр образования и науки Даце Мелбарде подчеркнула: "С проектом цифровизации высшего образования мы перенимаем лучшие примеры европейской практики и адаптируем их к потребностям Латвии. Цель платформы — создать систему, которая будет удобной, доступной и эффективной для всех ее пользователей — студентов, преподавателей, вузов и общества в целом. Это значительный шаг навстречу современному, доступному и ориентированному на развитие высшему образованию и непрерывному обучению".
Модернизация охватит четыре системы поддержки учебного процесса: управление интегрированными цифровыми ресурсами и библиотеками с широким применением искусственного интеллекта для поиска и обработки контента, управление современными студенческими практиками, оценку учебного процесса и управление использованием персональных данных в студенческих исследованиях. Эти решения обеспечат более целенаправленный и современный подход к управлению образованием.
Реализация проекта значительно улучшит опыт и доступность учебы, предоставив студентам возможность выбирать курсы в различных вузах Латвии и за ее пределами, получать микроквалификации и формировать индивидуально адаптированные учебные планы. В рамках цифровизации будут внедрены электронные дипломы, электронные дела студентов, а также единые системы управления практиками и цифровые библиотечные системы, обеспечивая переход к "безбумажным" процедурам. Это снизит административную нагрузку как на студентов, так и на сотрудников вузов, одновременно позволяя автоматически обмениваться данными между государственными учреждениями. Возобновление учебы станет удобнее и для взрослых, что будет способствовать непрерывному обучению и совершенствованию профессиональной квалификации. Ожидается, что внедрение общих систем обеспечит более эффективное использование государственных ресурсов, снижая затраты на 10–15% по сравнению с индивидуально разработанными решениями. Мероприятие будет реализовано в два этапа с общим финансированием в размере 33,4 миллиона евро, из которых 85% покрывает Европейский социальный фонд Plus. На первом этапе разработку и внедрение осуществит Единый центр услуг (VPC), созданный четырьмя научными университетами — Латвийским университетом, Рижским университетом имени Страдиня, Латвийским университетом биоресурсов и технологий и Рижским техническим университетом. Цель VPC заключается в разработке и развитии инновационных, предназначенных для совместного использования цифровых решений, которые будут способствовать развитию всей системы высшего образования. Студенты этих четырех вузов составляют более 66% от общего числа студентов в Латвии, или 49 200 студентов.
На втором этапе будет объявлена грантовая программа с общим финансированием в размере 10 миллионов евро, предназначенная для внедрения новых цифровых решений во всех государственных и частных вузах и колледжах Латвии. Финансирование смогут получить как индивидуальные, так и совместные проекты, обеспечивая равномерную интеграцию цифровых инноваций во всей системе высшего образования.
Министерство образования и науки обеспечивает финансирование проекта, а также отвечает за совершенствование нормативной базы, сотрудничество с VPC и мониторинг проекта. Это партнерство позволит значительно модернизировать образовательные услуги, одновременно повышая качество, устойчивость и международную конкурентоспособность высшего образования Латвии.
Проект будет реализован с этого момента до конца 2029 года, когда цифровые системы будут внедрены во всех вузах, где обучается не менее 80% студентов Латвии. С утвержденным 27.05.2025 проектом постановления "Правила реализации мероприятия 4.2.2.11 "Цифровизация учебного процесса" в рамках специальной цели поддержки 4.2.2 "Улучшение качества, инклюзивности, эффективности и актуальности системы образования и обучения, включая валидацию неформального и повседневного обучения для поддержки освоения основных компетенций, включая предпринимательские и цифровые навыки, а также способствование внедрению дуальной системы обучения и ученичества" программы политики сплочения Европейского союза на 2021–2027 годы" можно ознакомиться на сайте Кабинета министров.