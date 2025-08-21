Каждый третий без сертификата: как курьеры обходят новые правила гигиены

Сумки для доставки заказов не имеют нумерации, и курьеры могут ими легко обменяться. У ПВС нет таких технических возможностей, чтобы проверить на месте личность курьера. Это позволяет использовать курьерский аккаунт на платформе другому человеку, который не зарегистрирован в ПВС. За первые шесть месяцев этого года ПВС не получала жалоб на курьеров по доставке еды, но было получено 11 жалоб на некачественную еду, приготовленную в заведениях общепита и доставленную курьерами. В двух случаях подтвердилось, что нарушения в доставке допустили именно курьеры.