Это заметят и жители России: командующий латвийской армии приветствует разрешение Украине бить вглубь РФ

Он считает, что снятие ограничений на дальность применения поставленного Украине оружия, возможно, является единственным эффективным инструментом, способным заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить бомбардировки Украины. Ведь тогда он увидит, что последствия касаются не только погибших российских солдат на территории Украины, но и уничтоженной техники, складов и погибших солдат уже на территории самой России. Это, несомненно, заметят и жители России, а значит, в российском обществе может начать формироваться осознание того, что на самом деле означает для них эта война, предположил командующий НВС.