Это заметят и жители России: командующий латвийской армии приветствует разрешение Украине бить вглубь РФ
Отмена ограничений на применение оружия дальнего действия, поставленного Украине Германией, Великобританией, Францией и США, — это хорошее, хотя, возможно, немного запоздалое решение. Такого мнения придерживается командующий Национальными вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданc.
В интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 он пояснил, что, исходя из предыдущего опыта, можно видеть, что подобные решения в первое время дают определенный эффект — заставляют противника думать о перегруппировке и изменениях в снабжении войск в глубине своей территории. Однако со временем противник адаптируется к новым условиям.
"Такие удары дадут возможность еще глубже воздействовать на противника, и, конечно, будут свои дилеммы — как именно действовать. Так что я бы сказал, что это хорошее решение, просто, возможно, немного запоздалое", — отметил Пуданc.
Он считает, что снятие ограничений на дальность применения поставленного Украине оружия, возможно, является единственным эффективным инструментом, способным заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить бомбардировки Украины. Ведь тогда он увидит, что последствия касаются не только погибших российских солдат на территории Украины, но и уничтоженной техники, складов и погибших солдат уже на территории самой России. Это, несомненно, заметят и жители России, а значит, в российском обществе может начать формироваться осознание того, что на самом деле означает для них эта война, предположил командующий НВС.
Пуданc выразил уверенность, что, судя по последним действиям российской армии, Путин не думает о завершении начатой войны или мирных переговорах, а лишь о том, как представить себя и Россию как победителей для российского общества и как посеять недоверие в западном обществе к своим собственным силам.
Командующий НВС не прогнозирует, что Россия этим летом будет готова к масштабному наступлению в Украине — как из-за нехватки резервов, так и потому, что Украина уже многому научилась на основе приобретенного в этой войне опыта.
"Для оружия, поставленного Украине, теперь больше нет ограничений по радиусу действия — ни со стороны Великобритании, ни со стороны Франции, ни с нашей стороны. Также и со стороны американцев таких ограничений нет", — заявил ранее канцлер Германии Фридрих Мерц.
Канцлер подчеркнул, что Германия сделает все возможное для поддержки Украины. Именно поэтому недавно он вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском отправился в Киев, чтобы принять участие в заседании коалиции доброй воли.
Тем временем, в Европе придумали, что делать, если США полностью перестанут помогать Украине. Один из вариантов, который рассматривают европейские лидеры, состоит в том, чтобы покупать американское вооружение и передавать его Украине.