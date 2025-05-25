Bloomberg: в Европе придумали, что делать, если США полностью перестанут помогать Украине

"Я не совсем понимаю, насколько все будет плохо, если США отойдут, оставив возможность Европе или Украине покупать американское вооружение и позволяя обмен разведданными с Украиной. Это не идеальный вариант, бесспорно, не лучший, но и не худший сценарий, которого мы боялись", - сказал вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс.