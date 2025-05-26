"Я просто хотел домой, а стал посредником между жизнью и смертью": земессарг спас людей из перевернувшегося автомобиля

Как рассказывает сам Сандро, это был обычный майский день. Он ехал из Валмиеры в Смилтене, дорога была спокойной, мысли блуждали вокруг событий прошедшего дня. Перед ним ехал черный Nissan X-Trail. Все казалось в порядке, пока внезапно не произошло невообразимое. «Автомобиль без видимой причины съехал с дороги, видимо, водителю стало плохо. Дальше все происходило молниеносно. Машина въехала в кювет, ударилась о бетонную водопропускную трубу, взлетела в воздух, перевернулась и остановилась на боку», — вспоминает Сандро.