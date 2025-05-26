"Я просто хотел домой, а стал посредником между жизнью и смертью": земессарг спас людей из перевернувшегося автомобиля
В социальных сетях была опубликована история, доказывающая, насколько важны знания и подготовка, полученные в Земессардзе. Один из ее бойцов, Сандро Лаузис, стал героем, оказавшись в нужное время в нужном месте.
Как рассказывает сам Сандро, это был обычный майский день. Он ехал из Валмиеры в Смилтене, дорога была спокойной, мысли блуждали вокруг событий прошедшего дня. Перед ним ехал черный Nissan X-Trail. Все казалось в порядке, пока внезапно не произошло невообразимое. «Автомобиль без видимой причины съехал с дороги, видимо, водителю стало плохо. Дальше все происходило молниеносно. Машина въехала в кювет, ударилась о бетонную водопропускную трубу, взлетела в воздух, перевернулась и остановилась на боку», — вспоминает Сандро.
Он мгновенно остановил свой автомобиль и бросился на помощь. Увидев, что водитель был бледен, почти синеватого цвета, он понял: счет идет на минуты.
«Я крикнул коллеге, чтобы вызывал скорую. Это было в 14:07. Затем прыгнул в свою машину за перчатками. Двигатель разбитого авто еще работал, колеса крутились. Я выбил лобовое стекло, залез внутрь и выключил зажигание».
Оказалось, в машине находилась еще одна пассажирка — пожилая женщина. Сандро сначала спас ее: «Пока машина была на боку, я забрался наверх, открыл дверь, влез внутрь, аккуратно вынес женщину и отнес на безопасное место у дороги».
Затем он вместе с подоспевшим представителем Погранохраны перевернул машину на колеса и вернулся за водителем. Началась сердечно-легочная реанимация, которой они занимались поочередно до приезда скорой помощи.
«Очень пригодились знания, полученные в Земессардзе. Мы не отпускали руки, пока не приехали медики», — делится Сандро.
Этот случай — не первый, когда жизненно важную роль сыграла подготовка в Земессардзе. Навыки оказания первой помощи, действия в кризисных ситуациях и психологическая выносливость — ключевые факторы в спасении жизней.
Представители служб спасения, погранохраны и полиции подчеркивают: именно первые минуты после аварии решают все. И тогда необходимы люди, которые не теряют голову. «В тот день я просто хотел вернуться домой. Но судьба распорядилась иначе — стать посредником между жизнью и смертью», — говорит Сандро Лаузис.
В комментариях к этой истории люди благодарят мужчину за неравнодушие и отвагу, а представители бригады добавляют: «На самом деле этот пример очень хорошо показывает, что знания Земессардзе полезны и в обычной жизни».