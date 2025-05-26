К началу лета: латвийское предприятие представляет 11 новых видов мороженого, в том числе из кефира

Любимый с детства бренд мороженого Pols в этом году демонстрирует свои инновационные "мускулы", выпустив не только больше всего новых видов мороженого - целых пять - но и самые креативные с точки зрения вкусов и форматов! В этом году в линейке мороженого на палочке Pols появился новый товарищ - Pols в белой глазури с кусочками шоколадного печенья, а в линейке Pols в вафельных стаканчиках другая новинка - мороженое с арахисовым маслом. Для любителей малых форматов мы разработали кокосовый батончик Pols с кокосовой стружкой, а тем, кому трудно сделать выбор между печеньем и мороженым, предлагаем золотую середину - сливочное мороженое Pols с малиновым соусом между двумя цельнозерновыми овсяными печеньями! Pols каждый год удивляет чем-то новым - в этом году это первое веганское мороженое на палочке, в состав которого входит кокосовое молоко высочайшего качества.