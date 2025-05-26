К началу лета: латвийское предприятие представляет 11 новых видов мороженого, в том числе из кефира
Предприятие по переработке молока Food Union традиционно открывает летний сезон новыми сортами мороженого. В этом году компания создала 11 новых видов мороженого с интересными форматами, нетипичным составом и неизведанными вкусами, которые отвечают запросам современных потребителей, отражая мировые тенденции в локальном масштабе.
В разработку этих видов мороженого и их вывод на рынок предприятие инвестировало около полумиллиона евро. "Долгожданный приход солнечной и теплой погоды - первый вестник летнего сезона, а для нас и всех любителей холодных лакомств это означает, что наступил сезон мороженого! В этом году мы тщательно подготовили 11 новых видов мороженого - не только из молока и сливок, но и из кефира, который является более постной и легкой альтернативой привычному лакомству! Впервые в истории мы также создали веганское мороженое из кокосового молока для поклонников бренда Pols. А еще в этом году будут знакомые вкусы в нетипичных форматах, например, мороженое между двумя цельнозерновыми печеньями", - рассказал руководитель брендов мороженого Food Union Гиртс Лининьш.
Пять новинок от Pols
Любимый с детства бренд мороженого Pols в этом году демонстрирует свои инновационные "мускулы", выпустив не только больше всего новых видов мороженого - целых пять - но и самые креативные с точки зрения вкусов и форматов! В этом году в линейке мороженого на палочке Pols появился новый товарищ - Pols в белой глазури с кусочками шоколадного печенья, а в линейке Pols в вафельных стаканчиках другая новинка - мороженое с арахисовым маслом. Для любителей малых форматов мы разработали кокосовый батончик Pols с кокосовой стружкой, а тем, кому трудно сделать выбор между печеньем и мороженым, предлагаем золотую середину - сливочное мороженое Pols с малиновым соусом между двумя цельнозерновыми овсяными печеньями! Pols каждый год удивляет чем-то новым - в этом году это первое веганское мороженое на палочке, в состав которого входит кокосовое молоко высочайшего качества.
"Захватывающие вкусы и интересные форматы - Pols не разочарует ни одного поклонника продукции этого легендарного бренда мороженого", - говорит Гиртс Лининьш.
Vēsma - два кефирных мороженых в стаканчиках
Бренд Vēsma продолжает создавать более "легкие" с точки зрения питательной ценности сорта мороженого, в этом году добавив к уже имеющемуся ассортименту веганского и легкого мороженого два вкуса кефирного мороженого в вафельных стаканчиках - кефирное мороженое с клубничным соусом и кефирное мороженое с черничным соусом. "Кефир, который давно известен и ценится в наших широтах, сейчас переживает свой звездный час во всем мире благодаря своим полезным свойствам. Легкие, свежие, с характерной для кефира кисловатой остротой и сочными соусами - новые виды мороженого Vēsma порадуют тех, кто ищет в магазинных морозилках что-то более необычное", - говорит Гиртс Лининьш.
Ekselence - три изысканных десерта на палочке
В этом году бренд изысканного десертного мороженого Ekselence запускает три улучшенные версии своих самых популярных холодных десертов на палочке - мороженое с арахисовым маслом в двойной глазури и сливочное мороженое с гранатово-малиновым соусом в двойной глазури, а также сливочное мороженое с пеканом и кленовым сиропом. "Вкуснейшее мороженое в элегантной упаковке, лучший способ побаловать себя и близких - это Ekselence!" - добавил Лининьш.
Банановый Tio
У коктейльного мороженого Tio появился новый - банановый - вкус, который не только является одним из самых популярных вкусов мороженого в мире, но и отлично дополняет существующий ассортимент сливочного и шоколадного мороженого Tio, чтобы создавать разноцветные ассорти из шариков мороженого или делать коктейли в домашних условиях.