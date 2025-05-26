Может лучше сразу в Гаагу? Стало известно, почему Кремль отказался ехать в Ватикан на переговоры с Украиной

До сих пор Ватикан публично не высказывался по поводу идеи, озвученной президентом США Дональдом Трампом после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Он предположил, что папа Лев XIV мог бы выступить посредником в переговорах, направленных на прекращение самого кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони на прошлой неделе заявила, что папа Лев XIV — первый понтифик из США — подтвердил ей по телефону свою готовность принять участие в переговорах. «Ватикан точно не воспринимается в России как серьезная сила, способная разрешить столь сложный конфликт», — заявил один из высокопоставленных источников, знакомый с настроениями в Кремле. Он высказался на условиях анонимности из-за чувствительности темы.