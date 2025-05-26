Может лучше сразу в Гаагу? Стало известно, почему Кремль отказался ехать в Ватикан на переговоры с Украиной
Россия не рассматривает Ватикан как серьезную площадку для проведения мирных переговоров с Украиной, поскольку Святой престол является центром католицизма и находится на территории Италии — страны-члена НАТО и ЕС. Об этом агентству Reuters сообщили три высокопоставленных российских источника. Многие российские чиновники в силу западных санкций даже не могут прилететь туда.
Ватикан в окружении НАТО
До сих пор Ватикан публично не высказывался по поводу идеи, озвученной президентом США Дональдом Трампом после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Он предположил, что папа Лев XIV мог бы выступить посредником в переговорах, направленных на прекращение самого кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони на прошлой неделе заявила, что папа Лев XIV — первый понтифик из США — подтвердил ей по телефону свою готовность принять участие в переговорах. «Ватикан точно не воспринимается в России как серьезная сила, способная разрешить столь сложный конфликт», — заявил один из высокопоставленных источников, знакомый с настроениями в Кремле. Он высказался на условиях анонимности из-за чувствительности темы.
Среди причин, по которым Россия отвергает возможность переговоров в Ватикане, источники называют тот факт, что и Россия, и Украина являются в основном православными странами, а также географическое положение Ватикана — он полностью окружен Италией, которая активно поддерживает Украину и не раз вводила санкции против Москвы.
Источники также отметили, что для большинства высокопоставленных российских чиновников добраться до Ватикана крайне затруднительно — после начала войны 24 февраля 2022 года прямые авиарейсы были отменены, а против российских официальных лиц действует множество санкций со стороны ЕС.
Один из российских чиновников саркастически заметил, что единственным местом, более подходящим, чем Ватикан, могла бы стать Гаага — резиденция Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина по обвинениям в военных преступлениях.
Вместо переговоров - обстрелы
Тем временем, Россия атаковала Украину третью ночь подряд — спустя сутки после крупнейшей воздушной атаки за все время войны, в результате которой погибли как минимум 12 человек и которая вызвала осуждение со стороны президента США Дональда Трампа. Как сообщил глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко, последняя воздушная тревога в столице длилась шесть часов.
В результате ударов дронов в Одесской области произошли пожары и разрушения в частных домах, заявила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. В Одесском районе была уничтожена жилая постройка площадью около 100 квадратных метров, огонь удалось потушить.
В западной Хмельницкой области, находящейся в нескольких сотнях километров от линии фронта, губернатор сообщил о повреждениях частных домов и предприятий в результате комбинированной атаки, однако, по предварительной информации, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.
На северо-востоке Украины под ударом оказались Харьков и его пригороды — как сообщил глава региона, в некоторых районах города слышны взрывы. Губернатор центральной Черкасской области сообщил, что за ночь в регионе были сбиты 25 российских беспилотников. По его словам, пострадавших нет, о разрушениях также пока не сообщается.
Своими действиями россияне разозлили даже Дональда Трампа. Он резко раскритиковал российского президента Владимира Путина за атаки на Украину, в результате которых гибнут мирные жители, и заявил, что Путин «совершенно сошел с ума».