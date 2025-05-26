Последний шанс Путина: издание The Washington Post оценило перспективы войны в Украине

"Есть разница между оттеснением украинцев на пять-десять километров за раз с большими затратами и наличием за этим собранной живой силы и бронетехники, чтобы использовать прорыв и прорваться через все эти препятствия… Это все еще очень большой счет с точки зрения необходимого им оборудования, и я просто не вижу такой концентрации нигде".