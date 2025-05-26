Последний шанс Путина: издание The Washington Post оценило перспективы войны в Украине
Потенциал России на поле боя в Украине начал ослабевать, и летнее наступление может стать последней возможностью для Москвы прорвать украинскую оборону, так как к следующему году она столкнется с серьезной нехваткой живой силы и вооружения.
Как пишет The Washington Post, ссылаясь на заявления американских и европейских чиновников и военных экспертов, в последние дни Трамп, похоже, отказался от угрозы жестких финансовых санкций, однако, время для оказания давления на Москву сейчас может быть более выгодным, чем когда-либо с первых дней конфликта.
Согласно оценке Агентства военной разведки США, в отсутствие урегулирования путем переговоров или "надежной" западной помощи война "вероятно продолжит медленно развиваться в пользу России в 2025 году". Но российские успехи "замедляются и продолжают достигаться за счет высоких потерь личного состава и техники".
Так, с момента вторжения в феврале 2022 года Россия "потеряла не менее 10 000 единиц наземной боевой техники, включая более 3 000 танков, а также почти 250 самолетов и вертолетов и более 10 военно-морских судов". При этом за последний год Россия захватила всего 0,6% дополнительной территории Украины, что стоило 1500 убитых или раненых в день.
"Россия очень постепенно захватывает части территории, но это обходится неподъемно дорого", — сказал Ричард Барронс, бывший глава британского Командования объединенных сил.
Как отмечает сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг, Кремль привлек рекордное количество новобранцев в этом году, но темпы продвижения России на земле замедлились почти до нуля, отчасти из-за укрепления Украиной оборонительной зоны, и использования беспилотников ближнего радиуса действия для атаки на любые подходы России к линии фронта.
Украинский сотрудник службы безопасности заявил, что замедление продвижения может быть также частично связано с тем, что Россия была вынуждена перенаправить ресурсы на отвоевание полосы своей земли в Курской области вдоль северо-восточной границы Украины:
"Россия не может занять никаких территорий, и такая ситуация сложилась практически с момента окончания украинского контрнаступления. Несмотря на то, что у них все еще есть превосходство в три раза по численности войск — и, возможно, даже большее по системам [вооружения] — этого все равно недостаточно".
Кроме того, хотя Россия способна производить не менее 200 новых танков в год, она сильно зависит от восстановления законсервированных советских танков, запас которых на начало войны оценивался в 13 000 танков, и, по оценкам западных экспертов, он, скорее всего, закончится в ближайшие несколько месяцев.
"Россияне могут продолжать сражаться, но… со временем силы будут становиться все более и более демеханизированными, и это действительно накладывает отпечаток на то, как долго они смогут поддерживать текущий способ действий", — сказал Уотлинг.
Если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, Россия, скорее всего, воспользуется своим превосходством, чтобы усилить атаки летом в попытке прорваться через оборону Украины, сказали Уотлинг и Барронс. Но это может быть последняя возможность для Москвы. "Россия фактически достигает кульминации в своей способности проводить наступление", — сказал Барронс.
"Сейчас очень маловероятно, что у российских военных есть оборудование, люди, подготовка и логистика, чтобы начать наступление, которое прорвет украинскую линию обороны и — даже если они это сделают — немедленно воспользоваться этим".
При этом даже если России удастся захватить больше украинской территории, Кремль вряд ли достигнет своей заявленной цели — захватить полный контроль над четырьмя регионами, которые он незаконно аннексировал осенью 2022 года — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской — по словам Дары Массикот, старшего научного сотрудника Евразийского центра Карнеги в России.
"Есть разница между оттеснением украинцев на пять-десять километров за раз с большими затратами и наличием за этим собранной живой силы и бронетехники, чтобы использовать прорыв и прорваться через все эти препятствия… Это все еще очень большой счет с точки зрения необходимого им оборудования, и я просто не вижу такой концентрации нигде".