Латвийские фермеры сообщили, что в этом году будет с урожаем местных ягод
Переменчивая весенняя погода — чередование холода и заморозков с внезапным потеплением и сильными ливнями — создает серьезные трудности для фермеров, особенно для ягодников. Когда ждать урожай и каким он будет?
Ассоциация латвийских фермеров «Zemnieku saeima» отмечает, что из-за холодных ночей и повышенной влажности выполнение полевых работ затруднено, а развитие растений замедлено. Это означает, что урожай ягод, скорее всего, задержится.
Последние два года были полны испытаний для сельского хозяйства. Хотя нынешний год начинался многообещающе, и ожидалось, что ягоды созреют раньше обычного, такие надежды у фермеров уже угасли.
«Это еще один год, когда фермерам приходится приспосабливаться к сложным условиям: февраль был очень теплым, март — холодным и зимним, конец апреля — по-летнему жарким, а в первой половине мая наблюдалось нетипично много холодных ночей и заморозков. В целом, весенняя погода не балует сельхозпроизводителей. Вместо ожидаемого раннего начала сезона и быстрого созревания, сейчас развитие растений и весенние работы отстают как минимум на неделю», — рассказывает Юрис Лаздиньш, председатель правления «Zemnieku saeima».
Агроном хозяйства «Augusta zemenes» в Малпилсе Гунтар Дзерве поясняет, что для производителей клубники и рассады, а также для тех, кто выращивает культуры в теплицах, сейчас серьезной проблемой стало поддержание оптимальной температуры внутри теплиц.
«Интенсивные дожди последних недель значительно повысили влажность. В таких условиях клубнику сложнее поливать и подкармливать, а также возрастает риск заболеваний и гниения ягод. К сожалению, с этим фермерам приходится считаться. В Латвии сезон клубники уже начался — в некоторых хозяйствах ягоды уже собирают, но урожай не такой, как ожидалось, и его созревание задерживается на неделю-две. Остается надеяться, что он будет не меньше, а просто позднее», — отмечает Гунтар Дзерве.
Чрезмерная влажность сказывается и на хозяйствах, где клубника выращивается в открытом грунте: поля сильно промокли, техника не может заехать, и потому обработка растений и подкормка ограничены. Фермеры предполагают, что придется подождать несколько дней, пока поля подсохнут, прежде чем возобновить работы в полном объеме.
Гундега Саушкина, руководитель компании Very Berry, также отмечает значительное отставание в развитии растений: «Когда мы 1 мая высадили ягоды в тоннелях, до конца прошлой недели почти ничего не происходило. Только сейчас начала появляться жизнь — кое-где начали цвести голубика. Клюква — единственная ягода, которая выдерживает нынешнюю избыточную влагу; под влиянием заморозков она, образно говоря, ведет себя "умно" — защищается и приостанавливает развитие. Малину мы посадили в тоннелях, поэтому заморозки ее не затронули. Но если бы она росла в открытом поле, риск от погодных условий был бы колоссальным. Нас также беспокоит опыление ягод — из-за дождей и холода пчелы не летают», — рассказывает Саушкина.
И ассоциация «Zemnieku saeima», и производители ягод сходятся во мнении — урожай ягод в этом году будет позже. Однако, как подчеркивает Юрис Лаздиньш, пока рано делать выводы о его объемах, качестве и возможных убытках для хозяйств.
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