Латвийские фермеры сообщили, что в этом году будет с урожаем местных ягод

Гундега Саушкина, руководитель компании Very Berry, также отмечает значительное отставание в развитии растений: «Когда мы 1 мая высадили ягоды в тоннелях, до конца прошлой недели почти ничего не происходило. Только сейчас начала появляться жизнь — кое-где начали цвести голубика. Клюква — единственная ягода, которая выдерживает нынешнюю избыточную влагу; под влиянием заморозков она, образно говоря, ведет себя "умно" — защищается и приостанавливает развитие. Малину мы посадили в тоннелях, поэтому заморозки ее не затронули. Но если бы она росла в открытом поле, риск от погодных условий был бы колоссальным. Нас также беспокоит опыление ягод — из-за дождей и холода пчелы не летают», — рассказывает Саушкина.