Снова в путь: FlixBus возвращает маршрут Нарва-Рига и добавляет рейсы из Таллина

Она добавляет, что лето — это не только сезон семейных путешествий, но и время, когда молодежь планирует свои отпуска. По данным Eurostat, самыми популярными летними направлениями среди молоднжи являются Италия, Испания и Греция. Молодые люди из стран Балтии часто используют Ригу и Таллин в качестве пересадочных пунктов на пути к другим европейским направлениям. Кроме того, автобус нередко выбирается как бюджетный способ добраться до фестивалей в Западной Европе, например, в Германии или Бельгии.