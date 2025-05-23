Снова в путь: FlixBus возвращает маршрут Нарва-Рига и добавляет рейсы из Таллина
Оператор междугородних автобусных перевозок FlixBus этим летом увеличит количество сезонных рейсов между Латвией и Эстонией. Начиная с 26 мая, будет добавлен дополнительный рейс по маршруту Таллин — Рига, а с 30 мая возобновятся сезонные рейсы Нарва — Рига.
Как отмечает компания, введение дополнительных рейсов между Латвией и Эстонией — естественный шаг, поскольку летом растет интерес к путешествиям. В FlixBus сообщают, что жители Латвии чаще всего выбирают автобусные поездки в Эстонию, Литву и Польшу.
Старший менеджер по развитию бизнеса FlixBus Анджелина Костюкова поясняет: «Хотя при международных поездках часто отдается предпочтение авиации, междугородние автобусные перевозки остаются востребованными. К тому же они являются гораздо более доступной и экологичной альтернативой. Согласно недавнему опросу, проведенному совместно с Norstat Latvija, 69% латвийцев в качестве главного критерия при выборе междугороднего транспорта указали именно цену билета. Поэтому мы стараемся сделать устойчивые и доступные путешествия возможными для максимально широкого круга людей — особенно летом, когда число зарубежных поездок возрастает, а путешественникам нужна более широкая и гибкая транспортная сеть».
Она добавляет, что лето — это не только сезон семейных путешествий, но и время, когда молодежь планирует свои отпуска. По данным Eurostat, самыми популярными летними направлениями среди молоднжи являются Италия, Испания и Греция. Молодые люди из стран Балтии часто используют Ригу и Таллин в качестве пересадочных пунктов на пути к другим европейским направлениям. Кроме того, автобус нередко выбирается как бюджетный способ добраться до фестивалей в Западной Европе, например, в Германии или Бельгии.
Связь возобновляется из-за высокого спроса
Согласно информации от FlixBus, компания регулярно отслеживает загрузку маршрутов и количество пассажиров, и отмечает рост числа путешественников по направлению из Таллина и других городов в Ригу. При этом стоит учитывать, что для многих жителей Эстонии прямые авиарейсы в европейские города либо недоступны, либо стоят слишком дорого, поэтому Рига становится популярным выбором — как туристическое направление, так и как пересадочный узел для дальнейших поездок.
Костюкова продолжает: «Маршрут между Нарвой и Ригой был запущен прошлой весной, и уже тогда наблюдался высокий спрос на протяжении всего летнего периода. Хотя осенью и зимой число пассажиров сократилось, высокий летний спрос стал главной причиной того, что это направление возобновляется и в этом году».