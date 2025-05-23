"Все произошло молниеносно - мальчик закричал, а из уха хлынула кровь!" - семейный отдых с животными закончился травматично

Mammamuntetiem.lv связался с представителями «Trušu karaliste», которые принесли семье свои извинения за случившееся. Что касается письма — его якобы просто не заметили. Представитель пояснила, что после этого случая будут установлены предупреждающие таблички о том, что пони могут кусаться. «Мы повесим информационные таблички возле каждого загона. Я всегда говорила: нельзя оставлять маленьких детей без присмотра рядом с животными. Пони — это тоже лошадь! Пусть и маленькая. У нас уже бывали случаи, когда жаловались, что кролик укусил за палец. Все они — животные! С этим надо считаться. Женщине мы обязательно принесем извинения, письмо действительно просто не заметили».