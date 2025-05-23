"Все произошло молниеносно - мальчик закричал, а из уха хлынула кровь!" - семейный отдых с животными закончился травматично
Крайне неприятно закончились выходные для одной семьи, решившей провести день в месте для семейного отдыха "Trušu karaliste" ("Королевство кроликов"). Пятилетнего мальчика пони укусил за ухо, и его срочно пришлось везти в больницу.
«Мы с семьей поехали в "Trušu karaliste", чтобы покормить животных», — начинает рассказ мама Иева в интервью mammamuntetiem.lv. Сначала день проходил спокойно и приятно — дети с радостью наблюдали за животными и кормили их. Но все изменилось, когда они подошли к загону с пони.
«Мой сын покормил пони и отошел от него», — рассказывает она. Но именно тогда случилось неожиданное: «Пони укусил его за ухо и потянул». Мама считает, что это был несчастный случай — просто голова пони оказалась как раз на уровне уха ребенка.
«Это был настоящий шок для всех, ведь мы были совсем рядом — все произошло молниеносно», — вспоминает Иева. Мальчик кричал и плакал от боли и испуга, а «из уха лилась кровь».
Еще большее беспокойство вызвало то, что рядом в тот момент не оказалось ни одного сотрудника. Родители немедленно поехали в Огрскую больницу, где ребенка осмотрели врачи и рекомендовали направиться в Детскую клиническую университетскую больницу в Риге. «Лор посмотрел и сказал, что повезло — на голове была шапка», — говорит мама.
После этого инцидента она считает, что посетителям необходимо предоставлять больше информации и принимать меры предосторожности: «Понимаю, животное остается животным, но, на мой взгляд, чтобы подобное не повторилось с кем-то еще, нужно подумать о безопасности — хотя бы установить предупреждающие знаки, чтобы люди были осторожнее».
Мама добавляет, что это был не единственный случай в этом месте. Поделившись происшествием в одной закрытой группе, она узнала, что еще одна мама рассказала, как тот же пони потянул ее дочь за рукав. Возмущение вызвало и то, что женщина написала письмо с описанием инцидента руководству заведения, но не получила никакого ответа.
Mammamuntetiem.lv связался с представителями «Trušu karaliste», которые принесли семье свои извинения за случившееся. Что касается письма — его якобы просто не заметили. Представитель пояснила, что после этого случая будут установлены предупреждающие таблички о том, что пони могут кусаться. «Мы повесим информационные таблички возле каждого загона. Я всегда говорила: нельзя оставлять маленьких детей без присмотра рядом с животными. Пони — это тоже лошадь! Пусть и маленькая. У нас уже бывали случаи, когда жаловались, что кролик укусил за палец. Все они — животные! С этим надо считаться. Женщине мы обязательно принесем извинения, письмо действительно просто не заметили».
Это подтверждает и Иева, которая благодарит СМИ за вмешательство — извинения действительно были получены.