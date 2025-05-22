Объявлены стоимость и порядок продажи билетов на детский Праздник песни и танца
На Праздник песни и танца школьной молодежи за один раз можно будет приобрести не более восьми билетов, сообщили сегодня организаторы. Всего на платные мероприятия праздника будет доступно 93 237 билетов, из них 92% поступят в открытую продажу, 6% — в предварительную продажу, а 2% будут выделены на приглашения.
Почетным семьям, лицам с инвалидностью I, II или III группы и политически репрессированным будет предоставлена скидка 15%. Детям до семи лет, не занимающим отдельное место, вход на концерты будет бесплатным. Участники праздника смогут бесплатно посетить Латвийский этнографический музей под открытым небом в День фольклора 8 июля, генеральную репетицию заключительного концерта Te-aust 12 июля на Большой эстраде Межапарка, а также заключительный концерт 13 июля — но на стоячих местах.
Что касается стоимости билетов, то всего будут четыре ценовые категории, в зависимости от места и типа мероприятия — генеральная репетиция или концерт. В Межапарке и на стадионе "Даугава" билеты на генеральную репетицию будут стоить от 7 до 30 евро, а на концерт — от 9 до 45 евро. В "Xiaomi арене" и зале на Кипсале билеты на репетиции — от 7 до 15 евро, а на концерты — от 9 до 25 евро. В театре "Дайлес" — репетиции от 7 до 15 евро, концерты — от 9 до 20 евро. Концерты в Рижской церкви Св. Петра и Дворце культуры VEF — от 7 до 20 евро. Доходы от продажи билетов организаторы планируют направить на покрытие расходов на проведение праздника.
Продажа билетов на сайте Biļešu paradīze начнется 27 мая и будет проходить поэтапно. С 27 мая с 10:00 можно будет купить билеты на концерт духовной музыки в церкви Св. Петра, концерт народной музыки во Дворце культуры VEF, концерт музыки кокле и его репетицию в театре "Дайлес", концерт симфонической музыки в "Xiaomi арене", концерт лауреатов фольклорного конкурса во Дворце культуры VEF, концерт духовых оркестров и его репетицию на Кипсале, показ костюмов во Дворце культуры VEF и концерт аккордеонной музыки в театре "Дайлес".
С 28 мая с 10:00 начнется продажа билетов на танцевальные концерты: постановку сценического танца и ее репетицию в "Xiaomi арене", спектакль современного танца и его репетицию на Кипсале, большой концерт народного танца на стадионе "Даугава" и его репетицию. С 29 мая с 10:00 можно будет купить билеты на заключительный концерт и его репетицию на Большой эстраде Межапарка.
Вначале продажа билетов будет проводиться только в интернете. С понедельника, 2 июня, билеты можно будет приобрести и в кассах.