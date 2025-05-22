Объявлены стоимость и порядок продажи билетов на детский Праздник песни и танца

Что касается стоимости билетов, то всего будут четыре ценовые категории, в зависимости от места и типа мероприятия — генеральная репетиция или концерт. В Межапарке и на стадионе "Даугава" билеты на генеральную репетицию будут стоить от 7 до 30 евро, а на концерт — от 9 до 45 евро. В "Xiaomi арене" и зале на Кипсале билеты на репетиции — от 7 до 15 евро, а на концерты — от 9 до 25 евро. В театре "Дайлес" — репетиции от 7 до 15 евро, концерты — от 9 до 20 евро. Концерты в Рижской церкви Св. Петра и Дворце культуры VEF — от 7 до 20 евро. Доходы от продажи билетов организаторы планируют направить на покрытие расходов на проведение праздника.