Трагедия в семье TikTok-звезды: ее 3-летний сын упал в бассейн - после 6 дней в больнице мальчик умер

На следующий день после того, как власти штата Аризона сообщили, что Тригг Кайзер скончался 18 мая после почти недельного пребывания в больнице, полиция официально подтвердила начало расследования. «Наши мысли и самые глубокие соболезнования — семье ребенка и его близким в это невыразимо трудное время, — говорится в заявлении представителя полиции Чандлера Сону Васу, сделанном в комментарии для E! News. — Расследование обстоятельств произошедшего продолжается. Дело все еще остается открытым. Из уважения к частной жизни семьи мы не будем разглашать дополнительных деталей до завершения расследования», — добавила Васу.