Трагедия в семье TikTok-звезды: ее 3-летний сын упал в бассейн - после 6 дней в больнице мальчик умер
Трагическая смерть 3-летнего сына популярного американского TikTok-блогера Эмили Кайзер теперь расследуется полицией.
Эмили Кайзер (Emilie Kiser) — популярный американский TikTok-блогер, известная своими семейными, материнскими и повседневными видео. Ее аккаунт в TikTok насчитывает 3,8 подписчиков. Эмили в нем рассказывает о материнстве, буднях молодой мамы, делится лайфхаками и искренними размышлениями о роли женщины и матери.
@emiliekiser They are the whole point🥺 and Wesley except he’s always in the back corner of the yard munching on a ball💀 #family #relatable #corememories #childhood #marriage #trending #viral #fyp #justgirlythings #lifestyle #momanddad #secondtimemom #momoftwo #momandsons ♬ Take My Hand - Matt Berry
Однако в мае 2025 года семейной идиллии Эмили пришел конец - ее старший сын Тригг утонул в бассейне.
Что произошло
На следующий день после того, как власти штата Аризона сообщили, что Тригг Кайзер скончался 18 мая после почти недельного пребывания в больнице, полиция официально подтвердила начало расследования. «Наши мысли и самые глубокие соболезнования — семье ребенка и его близким в это невыразимо трудное время, — говорится в заявлении представителя полиции Чандлера Сону Васу, сделанном в комментарии для E! News. — Расследование обстоятельств произошедшего продолжается. Дело все еще остается открытым. Из уважения к частной жизни семьи мы не будем разглашать дополнительных деталей до завершения расследования», — добавила Васу.
По информации NBC KPNX, офицеры прибыли по вызову о несчастном случае на воде 12 мая в дом блогера в Аризоне. Там они обнаружили без сознания 3-летнего Тригга, которого вытащили из бассейна на заднем дворе. После оказания первой помощи и сердечно-легочной реанимации ребенка доставили в региональную больницу Чандлера, а затем — в Детскую больницу Финикса. Он умер спустя шесть дней.
За день до трагедии Эмили — у которой также есть двухмесячный сын Теодор от мужа Брейди Кайзера — опубликовала трогательное видео к Дню матери. В нем были собраны важные моменты ее материнства — от родов до дней рождений сыновей. В подписи к посту в Instagram она написала: «Вечно благодарна за то, что я мама».
В тот же день она опубликовала отдельное видео в TikTok, делясь своими чувствами: «Не могу поверить, что в этот День матери у меня уже двое детей. И не просто двое детей — двое мальчиков». Увы, но теперь у нее остался только один ребенок.