В Вашингтоне убиты два сотрудника посольства Израиля - они были парой

"Причинение вреда дипломатам и еврейской общине выходит за все красные линии, - сказал Дани Данон. - Мы уверены, что власти США предпримут решительные действия в отношении лиц, ответственных за этот преступный акт". Он также добавил, что "Израиль продолжит действовать решительно, чтобы защитить своих граждан и представителей — по всему миру".