В Вашингтоне убиты два сотрудника посольства Израиля - они были парой
Два представителя израильского посольства были застрелены возле Еврейского музея в Вашингтоне, где в это время проходило мероприятие Американского еврейского комитета. Об этом 22 мая заявили в полиции, отметив, что подозреваемый уже задержан. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон охарактеризовал случившееся как "подлый акт антисемитского террора".
По данным СМИ, погиб израильтянин, работавший в посольстве, и американка, также являвшаяся сотрудницей дипмиссии. Очевидцы описали стрелка как "белого мужчину с бородой, одетого в синюю одежду". Однако есть также сведения, что на подозреваемом была куфия, и он кричал "Свободу Палестине", сообщает Vesty.co.il.
"Причинение вреда дипломатам и еврейской общине выходит за все красные линии, - сказал Дани Данон. - Мы уверены, что власти США предпримут решительные действия в отношении лиц, ответственных за этот преступный акт". Он также добавил, что "Израиль продолжит действовать решительно, чтобы защитить своих граждан и представителей — по всему миру".
Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что "в результате инцидента со стрельбой пострадали два сотрудника посольства в Вашингтоне". МИД также сообщил, что "стрелок был пойман".
По данным министерства, убитые были парой. Мужчина на этой неделе купил кольцо, намереваясь сделать предложение своей избраннице - во время отпуска в Иерусалиме.
"Они были прекрасной парой, которая пришла провести вечер в культурном центре Вашингтона", - сказал посол Израиля в Вашингтоне Иехиэль Лейтер.
Он добавил, что уже беседовал с президентом Дональдом Трампом, который заверил, что его администрация сделает все возможное для борьбы с антисемитизмом и прекращения ненависти, подстрекательства и делегитимации, направленных против Государства Израиль.
Сам президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social: "Эти убийства, которые явно носят антисемитский характер, должны прекратиться немедленно! В США нет места ненависти и экстремизму. Мои соболезнования семьям жертв, так грустно видеть, что подобные вещи могут происходить".
CNN подчеркивает, что теракт произошел вблизи от вашингтонского отделения ФБР, которое "буквально через дорогу от музея". Также подчеркивается, что израильского посла на мероприятии не было.
Генеральный прокурор США Пэм Бонди написал в соцсетях, что лично находится на месте теракта. Туда же прибыла и исполняющая обязанности прокурора округа Колумбия Жанин Пирро.
Глава полиции округа Вашингтон Памела Смит позже сообщила, что, кроме двух убитых сотрудников посольства Израиля, были ранены еще два человека. Она подтвердила, что стрелок задержан. Он идентифицирован как Элиас Родригес, 30 лет, из Чикаго, Иллинойс.