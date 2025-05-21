Утони в моей печали: в Каннах показали "Хронологию воды" - режиссерский дебют Кристен Стюарт, снятый в Латвии

Вечно отсутствующая алкоголичка-мать, постоянно наказывающий и сексуализированно насилующий ее отец. С 6 лет Юкнавич занималась плаванием и была близка к тому, чтобы отобраться в олимпийскую сборную. Она должна была участвовать в Олимпиаде-80 в Москве, но американская сборная отказалась приезжать в коммунистическую столицу из-за бойкота. Лидии удалось проскользнуть в игольное ушко — лучшие университеты Америки предлагали ей, амбициозной пловчихе, стипендию на учебу, но отец и слышать не хотел о снобских вузах. Только лишь когда его не было дома, мать подписала разрешение, отпустив Лидию в Техасский технический университет.