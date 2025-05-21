Юрмала расцвела: яркие клумбы оформлены по мотивам латвийской живописи
Скверы и парки Юрмалы этой весной особенно преобразились, украсившись художественными цветочными композициями. В городских насаждениях можно увидеть уникальные цветочные узоры, созданные по мотивам произведений выдающихся латвийских художников.
В этом году в озеленении города воплощены цветовые палитры известных латвийских живописцев. В саду Хорна клумбы оформлены по мотивам работы выдающейся художницы Джеммы Скулме «Я и солнце». В цветниках можно разглядеть характерные для картины черные контуры, а выбор оттенков отражает яркий и экспрессивный стиль художницы. Ее творчество отличают сочные цветовые сочетания, которые перекликаются с оформлением цветников в городе.
В парке Яундубулты, рядом с арт-объектом «Шишка», композиция из цветов создана по мотивам картины «Лес в Пумпури» юрмальского художника Яниса Вейсса. Эмоциональная палитра его живописи нашла отражение в выборе весенних цветов и их композиции.
В сквере Булдури в цветниках представлена картина Валдиса Буша «В Париже» — линии и цвета полотна превратились в природный орнамент. Валдис Буш, 100-летие которого Юрмала отметила в прошлом году, был близок городу и известен своим экспрессивным, насыщенным стилем живописи. Его работы выделяются выразительными красками и динамичными сюжетами.
Цветники Юрмалы сейчас преобладают в ярких, жизнерадостных красках — желтой, красной, оранжевой, синей и фиолетовой — создавая радостное настроение по всей территории города.
В полном цвету находятся высаженные осенью нарциссы, тюльпаны, гиацинты и рябчики — более 37 тысяч луковичных цветов. Уже в апреле в парках и скверах города были высажены крупно- и мелкоцветковые анютины глазки — более 15 тысяч растений. Яркие клумбы из анютиных глазок и луковичных цветов украшают сквер Майори напротив железнодорожной станции, насаждения на улице Перконa, Ригас и на кольцевых развязках шоссе Талси.
В начале лета весенние посадки сменят летние цветы — канны, летние георгины разных сортов и цветов, бегонии, рудбекии, клеомы, вербены, космеи, львиный зев и другие. Красочные цветочные вазоны и пирамиды, ставшие визитной карточкой Юрмалы, украсят пеларгонии, петунии, ипомеи и злаковые растения. Всего летом город украсят более 22 тысяч летних цветочных саженцев.