Юрмала расцвела: яркие клумбы оформлены по мотивам латвийской живописи

В полном цвету находятся высаженные осенью нарциссы, тюльпаны, гиацинты и рябчики — более 37 тысяч луковичных цветов. Уже в апреле в парках и скверах города были высажены крупно- и мелкоцветковые анютины глазки — более 15 тысяч растений. Яркие клумбы из анютиных глазок и луковичных цветов украшают сквер Майори напротив железнодорожной станции, насаждения на улице Перконa, Ригас и на кольцевых развязках шоссе Талси.