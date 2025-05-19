Глава Rīgas meži критикует идею министра: "Разве у нас есть сведения о том, что русские собираются вырубать наши леса?"
Инициатива об увеличении вырубки леса ради пополнения оборонного бюджета вызвала резкую критику — в Rīgas Meži считают ее экономически нецелесообразной и опасной с точки зрения устойчивого развития.
В лесной и деревообрабатывающей отраслях, а также в политических кулуарах обсуждается предложение увеличить объемы вырубки леса с целью пополнения оборонного бюджета. Министр земледелия Арманд Краузе признал, что это предложение стоит обсудить. Такая идея вызвала бурные споры в обществе. В передаче TV24 «Preses klubs» председатель правления SIA Rīgas Meži Анита Скудра заявила, что это «неадекватная идея». Она подчеркнула, что ее высказывание о «неадекватности» не связано с «зеленым мышлением», а основывается исключительно на экономических соображениях.
«Если будет осуществлена дополнительная вырубка, на рынок поступит дополнительное сырье, возрастет конкуренция, и цена упадет. Ожидаемой выгоды не будет, за исключением того, что будет срублено дополнительно два миллиона кубометров в год», — сказала Скудра. Она напомнила, что именно такую идею озвучил и министр земледелия, отметив, что такая возможность рассматривается. Скудру беспокоит, что подобное решение может быть принято поспешно — из страха.
«У нас есть сведения о том, что русские уже идут сюда и собираются вырубать наши леса, и потому мы торопимся? Нет!» — подчеркнула она, призвав общество и правительство тщательно обдумать, не продиктована ли эта инициатива узкими интересами определенной группы.
«Может быть, кому-то нужны дополнительные ресурсы, и потому появилась такая идея? Или, возможно, есть еще какие-то доводы, которые красиво упакованы, положены на стол правительству и сопровождаются словами — пожалуйста, выбирайте», — критически отметила Скудра.
Она выразила мнение, что предполагаемые выгоды инициативы преувеличены, а реальный вклад «под этим красивым, действительно важным названием "во имя безопасности"» окажется гораздо меньше, чем планируется.
«Срубить дерево — это чрезвычайно легко, к сожалению, оно не отрастает ни за пять, ни за десять лет», — указала Скудра. В качестве примера она привела деятельность самих Rīgas Meži, отметив, что предприятие может зарабатывать больше, вырубая меньше.
«С 2019 года объемы вырубки в Rīgas Meži сократились с 220 тысяч до 153 тысяч кубометров в год. И мы зарабатываем больше», — пояснила она, подчеркивая стратегию предприятия как «интеллектуальное, социально ответственное корпоративное управление».