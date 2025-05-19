Глава Rīgas meži критикует идею министра: "Разве у нас есть сведения о том, что русские собираются вырубать наши леса?"

«Если будет осуществлена дополнительная вырубка, на рынок поступит дополнительное сырье, возрастет конкуренция, и цена упадет. Ожидаемой выгоды не будет, за исключением того, что будет срублено дополнительно два миллиона кубометров в год», — сказала Скудра. Она напомнила, что именно такую идею озвучил и министр земледелия, отметив, что такая возможность рассматривается. Скудру беспокоит, что подобное решение может быть принято поспешно — из страха.