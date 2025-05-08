Лучше вырубим сами, чем это сделают русские - министр о лесах и деньгах на оборону

"Это исходит от представителей отрасли. Я слышал об этом. Но в данный момент в Министерство земледелия такая инициатива официально не подана. Разумеется, мы будем ее оценивать, потому что нам нужны средства для безопасности государства и демографических нужд. Я на это смотрю с политической точки зрения - лучше увеличить объемы вырубки и получить деньги на оборону, чем в Латвию вторгнутся русские и сами начнут вырубать наши леса", - сказал Краузе.