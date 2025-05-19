Об участии Минска свидетельствует тот факт, что белорусские госпредприятия увеличили количество авиарейсов из стран Ближнего Востока и других регионов, организовали выдачу виз и размещение прибывающих мигрантов.

Кроме того, по прибытии в Беларусь многие мигранты были препровождены к литовской границе белорусскими силами безопасности и вынуждены пересекать ее нелегально, часто в опасных и угрожающих жизни условиях. По данным МИД, пограничные службы Беларуси, несмотря на неоднократные просьбы о сотрудничестве, отказались сотрудничать с литовскими ведомствами с целью пресечения незаконных пересечений границы.