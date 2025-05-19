Теперь пользователи eID-карт могут подписывать документы и без картридера

Подписывать документы eID-картой можно через портал eParaksts.lv (на компьютере или в браузере смартфона), а также с помощью программы eParakstītājs 3.0. Подписание с помощью eID Scan происходит аналогично подписанию с картридером, только карта считывается смартфоном через NFC. Для этого необходим смартфон с NFC, действующая eID-карта с PIN-кодами, установленное и активированное приложение eID Scan, а также обновленная программа eParakstītājs 3.0 (не ниже версии 1.8.6). Перед началом использования карту нужно зарегистрировать в приложении eID Scan. После регистрации документы можно подписывать как на портале eParaksts.lv, так и в программе eParakstītājs 3.0, выбрав опцию «подписать с eID Scan». Инструкция по регистрации доступна на сайте www.eparaksts.lv.