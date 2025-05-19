Теперь пользователи eID-карт могут подписывать документы и без картридера
Пользователям eID-карт теперь доступна новая и удобная функция — подписание документов без физического картридера, с помощью мобильного приложения eID Scan, сообщает Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC).
Теперь подписывать документы eID-картой можно, если у вас есть сама карта и ее PIN-коды, но нет картридера. Приложение eID Scan использует NFC-функцию смартфона, обеспечивая простое и безопасное решение для тех, кто до сих пор не мог в полной мере использовать возможности eID-карты из-за отсутствия картридера.
Приложение eID Scan было введено осенью прошлого года как средство для полной удаленной активации eParaksts mobile в случаях, когда есть eID-карта, но нет картридера. Ранее в таких случаях пользователи заказывали бесплатную доставку договора курьером, но из-за высокого спроса ожидание занимало до трех рабочих дней. Теперь этот процесс можно пройти всего за несколько минут. Каждый месяц на eParaksts mobile подписываются более 10 000 новых пользователей, и 75% из них используют eID-карту и eID Scan. Это свидетельствует о востребованности и удобстве решения.
Доступность цифровых решений особенно важна, учитывая, что более 1,3 миллиона жителей Латвии активировали eParaksts на своей eID-карте. За последние годы использование eID-карт значительно выросло. Сейчас в месяц eID используется в среднем 300 000 раз для идентификации и более 500 000 раз для подписания документов. Для сравнения: в 2020 году это было в среднем 200 000 подписей в месяц. В 2024 году с помощью eID-карт было подписано более 7 миллионов документов, что составляет 44% всех подписей с eParaksts.
Приложение eID Scan доступно бесплатно и может быть загружено на смартфоны с операционными системами iOS и Android.
Подписывать документы eID-картой можно через портал eParaksts.lv (на компьютере или в браузере смартфона), а также с помощью программы eParakstītājs 3.0. Подписание с помощью eID Scan происходит аналогично подписанию с картридером, только карта считывается смартфоном через NFC. Для этого необходим смартфон с NFC, действующая eID-карта с PIN-кодами, установленное и активированное приложение eID Scan, а также обновленная программа eParakstītājs 3.0 (не ниже версии 1.8.6). Перед началом использования карту нужно зарегистрировать в приложении eID Scan. После регистрации документы можно подписывать как на портале eParaksts.lv, так и в программе eParakstītājs 3.0, выбрав опцию «подписать с eID Scan». Инструкция по регистрации доступна на сайте www.eparaksts.lv.
В настоящее время с помощью eParaksts можно подтвердить личность более чем на 600 сайтах и в различных информационных системах, что делает eParaksts важным инструментом в цифровой среде.
В ближайшее время LVRTC планирует предоставить возможность компаниям и учреждениям интегрировать eID Scan в свои порталы и системы. Это позволит организациям предлагать клиентам современное и удобное решение для подтверждения личности и подписания документов — без картридера и дополнительного программного обеспечения.