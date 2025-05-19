Dzintars возрождается?! Легендарный производитель косметики удвоил оборот и наконец стал прибыльным

Отчет за хозяйственный год показывает, что компании удалось найти новых клиентов и увеличить объемы продаж как в Латвии, так и на зарубежных рынках. Кроме того, были успешно оптимизированы производственные и внутренние организационные процессы, а также сделаны инвестиции в новое оборудование, что повысило эффективность производства и уровень автоматизации, что в свою очередь позволило выполнять заказы быстрее и с неизменно высоким качеством.