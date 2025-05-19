Dzintars возрождается?! Легендарный производитель косметики удвоил оборот и наконец стал прибыльным
Легендарный латвийский бренд Dzintars возвращается на вершину: производитель удвоил оборот, вышел в плюс и готовится покорять новые рынки, включая лечебную косметику и HoReCa - сектор отелей, ресторанов и кафе.
Компания H.A.Brieger SIA, известный латвийский производитель косметики и владелец легендарного бренда Dzintars, контрольный пакет которого принадлежит эстонской компании Skinest, увеличив оборот в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом, завершила 2024 год с прибылью в размере 107 500 евро, что является существенным изменением по сравнению с 2023 годом, когда убыток компании составил почти один миллион евро.
Отчет за хозяйственный год показывает, что компании удалось найти новых клиентов и увеличить объемы продаж как в Латвии, так и на зарубежных рынках. Кроме того, были успешно оптимизированы производственные и внутренние организационные процессы, а также сделаны инвестиции в новое оборудование, что повысило эффективность производства и уровень автоматизации, что в свою очередь позволило выполнять заказы быстрее и с неизменно высоким качеством.
В отчете отмечается, что важным шагом на пути расширения ассортимента высококачественной продукции стало получение в 2024 году сертификата на производство медицинских товаров, который открывает возможность выхода на рынок лечебной косметики, и тем самым дальнейшего увеличения объемов производства. На основании сертификата компания H.A.Brieger может производить и разрабатывать соответствующую медицинским стандартам продукцию, такую как зубная паста и дерматологические кремы. Компания также планирует в ближайшие годы сделать дополнительные инвестиции в исследования и разработки, чтобы улучшить существующий ассортимент и вывести на рынок новую конкурентоспособную продукцию.
Как следует из отчета, H.A.Brieger ведет переговоры с целью выйти на рынок HoReCa, то есть, сектора отелей, ресторанов и кафе. По оценке правления предприятия, этот стратегический шаг позволит значительно расширить клиентскую базу и увеличить объемы продаж. Кроме того, предприятие намерено продолжать активно заниматься развитием новых проектов для производства товаров марки private label.
История H.A.Brieger берет начало в 1849 году, когда мыловар Генрих А. Бригер начал изготавливать духи и мыло в Риге. Начиная с 2020 года косметическая компания принадлежит SIA Skinest Asset Management, которая принадлежит эстонской компании Skinest Grupp, и латвийской предпринимательнице Анастасии Удаловой.