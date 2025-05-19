"Это последний удар": латвийские таксомоторные компании могут исчезнуть
Организация работодателей легкового таксомоторного сектора Латвии (LVTNDDO) призывает общественность и законодателей обратить внимание на опасное предложение по поправкам к Закону об автоперевозках, которое продвигает Министерство сообщения.
Предлагаемое дополнение к части 4¹ статьи 29, позволяющее физическим лицам сдавать в аренду автомобили, находящиеся в лизинге, для выполнения коммерческих перевозок другими лицами, выгодно лишь одному – иностранной платформе BOLT. "Сейчас, когда правительство Латвии ищет дополнительные источники дохода в бюджет, такие изменения означают одно: отдайте наши налоги Эстонии, - подчеркивает президент LVTNDDO Алексей Игнатьев. - Доходы BOLT от поездок, оплаченных жителями и предприятиями Латвии, не облагаются полноценным НДС в Латвии — они консолидируются в Эстонии, оставляя латвийский бюджет ни с чем".
Предлагаемые поправки закрепляют модель, при которой:
- автомобили не принадлежат ни таксомоторной компании, ни самому водителю;
- услугу оказывает физическое лицо без профессиональной ответственности;
- доходы от услуги получает платформа, уплачивающая налоги за границей.
"Это удар не только по латвийским таксомоторным компаниям, но и по экономике страны в целом. Мы теряем и рабочие места, и налоговые поступления, - добавляет Игнатьев. - Законодатель обязан защищать интересы общества Латвии, а не обслуживать схемы получения прибыли одной транснациональной компании".
По словам латвийских таксистов и предпринимателей, эта поправка станет последним ударом по местным перевозчикам. Она откроет дорогу еще большей зависимости рынка от иностранных платформ и буквально "съест" последних независимых латвийских перевозчиков. С улиц исчезнут последние такси, управляемые латвийскими компаниями, и им на смену придут машины с белыми номерными знаками, без лицензий, без профессиональной ответственности и без вклада в латвийскую экономику.
"Такие изменения не выгодны ни латвийским таксистам, ни государству. Они выгодны лишь одному — крупному иностранному агрегатору, который не только не создает рабочие места в Латвии, но и не платит здесь полные налоги. Большая часть доходов BOLT направляется в головную компанию в Эстонии, обходя латвийскую налоговую систему и лишая страну миллионов евро потенциальных поступлений. Недопустимо, чтобы законом закреплялась модель, уничтожающая местный бизнес, создающая лишь иллюзию доступности услуг, за которой скрываются налоговые потери, теневая экономика и отсутствие контроля. Законодатели Латвии должны защищать рабочие места и налоговые поступления Латвии, а не интересы одной платформенной компании", - считают в LVTNDDO.