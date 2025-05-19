"Это последний удар": латвийские таксомоторные компании могут исчезнуть

"Такие изменения не выгодны ни латвийским таксистам, ни государству. Они выгодны лишь одному — крупному иностранному агрегатору, который не только не создает рабочие места в Латвии, но и не платит здесь полные налоги. Большая часть доходов BOLT направляется в головную компанию в Эстонии, обходя латвийскую налоговую систему и лишая страну миллионов евро потенциальных поступлений. Недопустимо, чтобы законом закреплялась модель, уничтожающая местный бизнес, создающая лишь иллюзию доступности услуг, за которой скрываются налоговые потери, теневая экономика и отсутствие контроля. Законодатели Латвии должны защищать рабочие места и налоговые поступления Латвии, а не интересы одной платформенной компании", - считают в LVTNDDO.