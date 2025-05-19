"Мы думали, что будет нормально и без них": специалисты признают, что уничтожение советского индустриального наследия было ошибкой

Другой участник программы, экономист и предприниматель Янис Ошлейс тоже считает, что многое можно было сохранить, хотя это и было бы очень сложно. «В то время мы даже не особенно хотели сохранять. Я отлично помню, что в то время разговоры были о том, что "эти предприятия неэффективные, пусть они и уходят, мы будем вместо этого строить что-то другое". Сейчас я, проезжая по Китаю, по многим другим странам, своими глазами вижу предприятия, которые сегодня даже хуже, чем VEF был в 1990-м году. Мы стопроцентно могли их сохранить, но в тот момент такого не было в воздухе — что их надо сохранять. Никто не старался, потому что мы думали, что все будет нормально и без них.