"Мы думали, что будет нормально и без них": специалисты признают, что уничтожение советского индустриального наследия было ошибкой
После распада Советского Союза Латвия столкнулась с масштабными экономическими переменами. В процессе реформ многие промышленные предприятия оказались закрыты, хотя их можно было модернизировать и сохранить. Сегодня этот шаг многим кажется ошибкой, ведь у страны был потенциал для адаптации и развития.
В передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 на вопрос о советском индустриальном наследии профессор Латвийского университета Инна Штейнбука заметила: «Думаю, что в то время, наверное, можно было сохранить — если бы действовали рационально, так сказать, без эмоций. Что-то сохранили, но могли сохранить больше, конечно. Другое дело, что те заводы они сейчас были бы совершенно другими. Потому что рынки-то были другие. Мы переориентировались с рынка России или Советского Союза, куда мы экспортировали 100% или 99% продукции. То есть все равно надо было их переделать. Но можно было сохранить больше, да».
При этом, добавила она, в Латвии в 1990-е происходила, по сути «бескровная революция» — полностью перестраивалась экономика, общественные и политические институты и др, и рассчитывать, что в такой период все будет «как в учебниках» — наивно, сообщает LSM+.
Другой участник программы, экономист и предприниматель Янис Ошлейс тоже считает, что многое можно было сохранить, хотя это и было бы очень сложно. «В то время мы даже не особенно хотели сохранять. Я отлично помню, что в то время разговоры были о том, что "эти предприятия неэффективные, пусть они и уходят, мы будем вместо этого строить что-то другое". Сейчас я, проезжая по Китаю, по многим другим странам, своими глазами вижу предприятия, которые сегодня даже хуже, чем VEF был в 1990-м году. Мы стопроцентно могли их сохранить, но в тот момент такого не было в воздухе — что их надо сохранять. Никто не старался, потому что мы думали, что все будет нормально и без них.
Теперь я вижу в этом огромную ошибку. Но в то время не только политики, даже все общество почти думало — а, сойдет. Новый мир будем строить по-новому», — поделился он.