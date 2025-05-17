Одну из столиц стран Балтии назвали самым модным направлением мира этого лета
Литовскую столицу Вильнюс признали самым трендовым направлением лета на лето 2025 года. К такому выводу пришла поисковая платформа путешествий Kayak, изучив свои данные о бронированиях.
Как сообщает Time Out, в процентном соотношении самый большой рост интереса по сравнению с прошлым годом наблюдался именно к Вильнюсу – 105%.
Второе место в рейтинге досталось второму по величине городу Зимбабве Булавайо – 84%, а третье – столице Южной Кореи Сеулу с 65%.
10 самых популярных летних направлений
1. Вильнюс, Литва
2. Булавайо, Зимбабве
3. Сеул, Южная Корея
4. Хараре, Зимбабве
5. Момбаса, Кения
6. Буэнос-Айрес, Аргентина
7. Биллунд, Дания
8. Цюрих, Швейцария
9. Кишинев, Молдова
10. Гетеборг, Швеция
Кроме того, составлен топ-10 городов мира, которые чаще всего ищут путешественники как потенциальное место для отдыха этим летом.
10 направлений, которые чаще всего ищут туристы этим летом
1. Бангкок, Таиланд
2. Манила, Филиппины
3. Нью-Йорк, США
4. Фару, Португалия
5. Малага, Испания
6. Аликанте, Испания
7. Орландо, США
8. Токио, Япония
9. Коломбо, Шри-Ланка
10. Барселона, Испания
Жители Латвии тоже ищут, куда отправиться на отдых. Однако литовская столица в их приоритеты не входит.