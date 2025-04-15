Перелетные лица: жители Латвии решили массово уехать из страны
Турпутевки во время весенних каникул, на Пасху и майские праздники почти полностью распроданы, сообщили представители латвийских туристических операторов.
Так, латвийский туроператор Novatours сообщил, что на данный момент предложения на весенние каникулы, в зависимости от направления, полностью распроданы или почти распроданы.
В этом году Пасха совпадает со сменой сезонов зимних и летних путешествий. В пасхальные дни среди зимних направлений предлагались поездки на Тенерифе, однако это направление уже полностью распродано.
Что касается летних направлений, весенние каникулы совпадают с началом сезона поездок в Турцию. Таким образом, на Пасху поездки в Турцию полностью распроданы, но на майские праздники путевки еще есть.
В конце апреля Novatours начнет предлагать путешествия в Малагу, на Кипр и Крит, и из этих направлений на весенние каникулы свободные места остались только на Крит.
В свою очередь туроператор Tez Tour сообщил, что на данный момент на Пасху и майские праздники распродано 95% от всех доступных у Tez Tour путешествий. По прогнозам, в конечном итоге все места будут распроданы, поскольку есть люди, которые покупают путевки в последнюю минуту.
Самыми популярными направлениями у Tez Tour на Пасху в этом году являются Турция, за ней следуют греческие острова.