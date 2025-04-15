Перелетные лица: жители Латвии решили массово уехать из страны

В свою очередь туроператор Tez Tour сообщил, что на данный момент на Пасху и майские праздники распродано 95% от всех доступных у Tez Tour путешествий. По прогнозам, в конечном итоге все места будут распроданы, поскольку есть люди, которые покупают путевки в последнюю минуту.