"На каждый шум - звонок в дверь и угрозы полицией…" Ребенок хочет играть, а сосед - тишины: кто прав?

Лайла Гравере подтверждает: хотя жалобы на шум от детей поступают нечасто, такие случаи бывают — причем с обеих сторон. "Жалуются и родители детей — на то, что соседи не дают ребенку свободно развиваться, при малейшем шуме звонят в дверь, строго отчитывают и грозят полицией, — и соседи семей с детьми — на то, что дети постоянно шумят: стучат мячом по полу, слушают громкую музыку, играют на пианино и т. д. В таких случаях мы объясняем заявителю правовое регулирование и возможные механизмы защиты своих прав".