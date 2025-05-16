"На каждый шум - звонок в дверь и угрозы полицией…" Ребенок хочет играть, а сосед - тишины: кто прав?
Все дети имеют право свободно играть и развивать свои таланты независимо от того, где они живут — в частном доме или в многоквартирном, подчеркивает руководитель отдела по правам детей Бюро омбудсмена Лайла Гравере. Однако нередко жизнерадостная энергия детей становится причиной конфликтов между соседями или даже поводом для вызова полиции. Это заставляет искать баланс между потребностями ребенка и желаниями других жителей.
Кто прав?
"Согласно первой части статьи 6 Закона о защите прав детей, в правовых отношениях, затрагивающих ребенка, его права и интересы являются приоритетными. Если право человека на тишину конкурирует с правом ребенка на развитие — например, во время занятий на фортепиано, — соседу, которого это может беспокоить даже днем, придется принять такую ситуацию или договориться с родителями о времени занятий. Даже если обучение сопровождается шумом, это не будет считаться нарушением", — поясняют представители Рижской полиции самоуправления.
По данным полиции, в 2024 году поступило 460 жалоб на шум — на 10 % меньше, чем в предыдущем году. Эти жалобы касались самых разных источников шума: детей, ремонтных работ, громкой музыки, звука телевизора и т. д. Отдельной статистики именно по шуму от детей не ведется, поэтому невозможно оценить частоту таких случаев.
Жалобы с обеих сторон
Лайла Гравере подтверждает: хотя жалобы на шум от детей поступают нечасто, такие случаи бывают — причем с обеих сторон. "Жалуются и родители детей — на то, что соседи не дают ребенку свободно развиваться, при малейшем шуме звонят в дверь, строго отчитывают и грозят полицией, — и соседи семей с детьми — на то, что дети постоянно шумят: стучат мячом по полу, слушают громкую музыку, играют на пианино и т. д. В таких случаях мы объясняем заявителю правовое регулирование и возможные механизмы защиты своих прав".
Права и обязанности
"У ребенка есть не только право на развитие, но и обязанности перед обществом", — отмечает представитель омбудсмена. Эти обязанности, согласно статье 23 Закона о защите прав детей, возрастают с возрастом и включают необходимость соблюдать принятые в обществе нормы поведения.
"Ребенок не может использовать свои права, чтобы ущемлять права и законные интересы других детей или взрослых", — подчеркивает Гравере.
Граница между приемлемым шумом и мешающим поведением иногда тонка. Тем не менее Лайла Гравере напоминает, что период ночной тишины — с 23:00 до 7:00 — установлен законом и должен соблюдаться. При этом стоит учитывать, что громкие звуки, свидетельствующие о возможных нарушениях прав ребенка (например, крики или длительный плач), могут быть сигналом о потенциальной опасности. В таких случаях каждый гражданин обязан сообщить в соответствующие органы — полицию, социальную службу или органы опеки.
По словам представителей муниципальной полиции, в настоящее время законодательство Латвии не предусматривает прямой ответственности за шум в многоквартирных домах. Если действия квалифицируются как нарушение общественного порядка, может быть вынесено предупреждение или штраф до 500 евро. Это также касается домохозяйств, где шум чрезмерный, длительный и происходит, например, в поздние вечерние часы.
Как предотвратить конфликты, прежде чем они начнутся?
Как Рижская полиция самоуправления, так и Бюро омбудсмена подчеркивают, что вопрос шума прежде всего следует решать путем переговоров, обращаясь к родителям ребенка или — в более сложных случаях — используя возможности медиации. Если беспокоящий шум создается в ночные часы, жители имеют право подать жалобу в полицию. Однако ни в коем случае не допустимо насилие или агрессивное поведение в отношении ребенка — даже если он создает шум.
"Живя в многоквартирном доме, нужно найти баланс между различными интересами жителей, в том числе между интересами детей, проживающих в разных квартирах. Например, в одной квартире у младенца время дневного сна, а в другой — время для занятий игрой на фортепиано. В таких случаях родителям детей следует взаимно договариваться о решении, чтобы оба ребенка могли пользоваться своими правами. В ночное время всем должна быть предоставлена возможность наслаждаться покоем и тишиной", — напоминает Гравере.
"Родители должны произвести разумные приспособления в квартире, чтобы уменьшить шум, создаваемый детьми, если он мешает соседям, и учить детей считаться с интересами окружающих людей. Например, тренировку дриблинга мячом можно перенести из квартиры на 3-м этаже в другое, более подходящее место".
Наблюдения полиции самоуправления города Риги показывают, что самые шумные квартиры часто минималистичны и акустически "необжиты". "Эмпирически замечено, что в квартирах, жители которых беспокоят соседей усиленным шумом, обычно ламинатные полы без ковров, мало мебели и практически нет мягкой мебели, в результате звук не поглощается и создает больше беспокойства соседям", — объясняют в полиции.
Чтобы предотвратить конфликт еще до его начала, дизайнер интерьера компании-застройщика Bonava Latvija Лиене Готфридсоне советует сбалансировать эстетику с функциональностью, особенно обращая внимание на звукопоглощающие материалы. "Мягкие ковры, шторы, мягкая мебель и книжные шкафы могут значительно улучшить акустику помещения, делая шумные активности менее беспокоящими", — объясняет дизайнер, добавляя, что особое внимание следует уделить детским комнатам, где часто происходят активные игры. Мягкое покрытие, тканевый декор и правильно выбранное зонирование помещения могут значительно уменьшить передачу шума в соседние квартиры. Звукопоглощающие решения являются вкладом не только в хорошее самочувствие семьи, но и в качество отношений с соседями.