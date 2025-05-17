В эти выходные проходит Рижский марафон Rimi: что надо знать об ограничениях движения

В субботу, 17 мая, марафонская программа начнется с популярной "DPD мили", которая соберет не только медалистов национального чемпионата в забеге на милю, но и участников разного возраста и уровня подготовки, готовых преодолеть 1609 метров от Художественного музея до памятника Свободы. Особую популярность в этом году получил традиционный Детский день на набережной 11 ноября, где 17 мая юные участники смогут заработать медали на дистанциях "Happy малыши" — от 0 до 3 лет, 200 м — от 3 до 8 лет, 400 м — от 5 до 12 лет и на спринтерской дистанции "Toyota Wess" (60 м) — без возрастных ограничений