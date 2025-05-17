В эти выходные проходит Рижский марафон Rimi: что надо знать об ограничениях движения
фото: LETA
Рижский марафон Rimi — самое масштабное массовое спортивное событие в странах Балтии, которое ежегодно собирает в столице Латвии десятки тысяч бегунов со всего мира.
В Латвии

В эти выходные проходит Рижский марафон Rimi: что надо знать об ограничениях движения

Отдел информации

Otkrito.lv

17 и 18 мая под девизом "Великолепно, мощно, грандиозно" Рижский марафон Rimi отмечает 35-летие! Он соберет на улицах Риги 40 тысяч бегунов более чем из 100 стран мира.

С момента первого марафона в 1991 году, когда у памятника Свободы стартовали 919 желающих, Рижский марафон стал Rimi крупнейшим событием народного спорта в Балтике, и в юбилейный год он станет самым масштабным, посещаемым и международно представленным за всю историю.

В субботу, 17 мая, марафонская программа начнется с популярной "DPD мили", которая соберет не только медалистов национального чемпионата в забеге на милю, но и участников разного возраста и уровня подготовки, готовых преодолеть 1609 метров от Художественного музея до памятника Свободы. Особую популярность в этом году получил традиционный Детский день на набережной 11 ноября, где 17 мая юные участники смогут заработать медали на дистанциях "Happy малыши" — от 0 до 3 лет, 200 м — от 3 до 8 лет, 400 м — от 5 до 12 лет и на спринтерской дистанции "Toyota Wess" (60 м) — без возрастных ограничений

В воскресенье, 18 мая, полумарафон и дистанция 10 км сохранят формат предыдущих лет, а любителей "пятерки" ждет новый опыт — традиционная 5-километровая трасса превратится в "Юбилейную пятерку", длиной 5,7 км, которая пройдет и мимо памятника Свободы!

Основные ограничения:

  • С 16 мая (20:00) до 19 мая (6:00) будет перекрыт участок набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, включая прилегающую параллельную улицу со стороны Старой Риги.
  • В Старой Риге на этот же период организуют двустороннее движение на отдельных улицах: Яуниела, Краму, части улицы Пилс, части улицы Екаба и на Домской площади.
  • В воскресенье, 18 мая, с 6:00 до 18:00 двустороннее движение будет разрешено также на участках улиц Калькю и Шкюню.

Перекрытия в связи с забегами:

  • В субботу, 17 мая:
  1. С 8:00 до 14:30 — Детский день Рижского марафона Rimi.
  2. С 10:40 до 12:00 — забег DPD Jūdze, во время которого будет перекрыто движение транспорта на его маршруте.
  • В воскресенье, 18 мая, с 6:00 до 18:00 пройдут основные забеги: марафон, полумарафон, а также дистанции 10 км и 6 км. В эти часы движение на маршрутах забегов будет частично ограничено или полностью закрыто.

Запреты на остановку и стоянку:

С 20:00 16 мая до 6:00 19 мая будет запрещена остановка и стоянка:

  • по обе стороны 11 ноября набережной (от Каменного моста до Муйтас);
  • на параллельной улице у Старой Риги (от Полю гате до Яуниела);
  • на улице Калькю (от набережной до Ратушной площади).

Оставленные машины могут быть эвакуированы.

Ограничения на электросамокаты и велосипеды:

  • 17 мая с 9:00 до 14:30 и 18 мая с 6:00 до конца мероприятия будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, рикш и других микромобильных средств в зонах проведения марафона.
  • Зона парковки самокатов на 11 ноября набережной будет закрыта с 20:00 16 мая до 6:00 19 мая.
  • С 20:00 17 мая до 18:00 18 мая запрещено размещать микромобильные средства на велодорожке на улице Кишэзера (от ул. Густава Земгала до проспекта Кокнесес).

Карту ограничений можно увидеть здесь. 

Более подробная информация здесь.

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