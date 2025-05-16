Бывший глава ФБР оставил на песке загадочное послание. У Трампа его поняли как призыв к убийству президента
Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми стал объектом расследования из-за загадочного послания, оставленного на песке. Администрация президента Дональда Трампа считает, что это мог быть призыв к убийству главы государства.
16 мая Коми опубликовал в уже удаленном посте в Instagram фотографию ракушек, выложенных в виде числа «8647». К снимку он добавил подпись: «Интересная композиция из ракушек, увиденная во время прогулки по пляжу». Согласно словарю Merriam-Webster, число 86 в американском сленге означает «избавиться», «отвергнуть» или «убить». А Трамп - 47-й президент США.
Comey truly is a POS. While he’ll claim not to know what 8647 means, there’s no doubt that the former disgraced FBI Dir. knows exactly what he’s doing, with a plea to bad actors/terrorists to assassinate the POTUS’ while traveling internationally. Don’t let him get away with it!! pic.twitter.com/gM4GmN6OUB— Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) May 15, 2025
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что публикация Коми — это призыв к убийству Трампа. «Опозорившийся бывший директор ФБР Джеймс Коми только что призвал убить Трампа», — написала она в соцсети X, подчеркнув, что ее ведомство и Секретная служба начали расследование. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Дэн Скавино добавил, что Коми «призывает темные силы и террористов убить президента во время визита на Ближний Восток», а старший сын президента Дональд Трамп-младший написал: «Джеймс Коми открыто призывает к убийству моего отца».
Представитель Секретной службы США Энтони Гуджелми подтвердил в X, что «этот случай тщательно расследуется». «Мы всерьез проверяем все, что может быть воспринято как потенциальная угроза охраняемым нами лицам. Мы в курсе публикаций бывшего директора ФБР в соцсетях и воспринимаем такую риторику крайне серьезно. Дополнительные комментарии по вопросам безопасности мы не даем», — отметил он.
Также нынешний директор ФБР Каш Пател в соцсетях подтвердил, что ведомство «в курсе публикации бывшего главы ФБР Джеймса Коми, адресованной президенту Трампу», и уточнил, что дело перешло в ведение Секретной службы.
После поднявшейся шумихи Коми удалил пост, пояснив, что «никогда не поддерживал и не будет поддерживать насилие». «Сегодня я выложил фото ракушек, увиденных на пляже. Мне показалось, что это может быть политическим посланием, но я не осознавал, что некоторые люди связывают эти цифры с насилием. Когда я публиковал это фото, у меня и мысли не было, что его можно так воспринять. Поэтому я удалил его», — заявил бывший глава ФБР.
Коми возглавлял ФБР с 2013 по 2017 год. Во время своей службы он руководил расследованием по так называемому «почтовому скандалу» кандидата от демократов Хиллари Клинтон перед выборами 2016 года, которые она проиграла Трампу. Вскоре после инаугурации Трамп уволил Коми, что произошло на фоне расследования о возможном вмешательстве России в выборы, победу на которых одержал сам Трамп.