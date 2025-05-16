Бывший глава ФБР оставил на песке загадочное послание. У Трампа его поняли как призыв к убийству президента

После поднявшейся шумихи Коми удалил пост, пояснив, что «никогда не поддерживал и не будет поддерживать насилие». «Сегодня я выложил фото ракушек, увиденных на пляже. Мне показалось, что это может быть политическим посланием, но я не осознавал, что некоторые люди связывают эти цифры с насилием. Когда я публиковал это фото, у меня и мысли не было, что его можно так воспринять. Поэтому я удалил его», — заявил бывший глава ФБР.