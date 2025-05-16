Не кочегары мы, не плотники: названа профессия, которую не сможет уничтожить искусственный интеллект

Нет признаков того, что искусственный интеллект в ближайшее время будет способен заменить монтажников, которые устанавливают кондиционеры, вентиляционные системы и системы отопления в частных домах и в коммерческих зданиях. Это работа, которая не может быть автоматизирована при современном уровне технологий, потому что выполняется на объекте клиента, а не в одном контролируемом производственном цехе. Также эту работу невозможно выполнить в виртуальном пространстве, потому что она требует физического присутствия специалиста на объекте заказчика. Нейросеть может дать четкий алгоритм того, что надо делать для выполнения заказа, но самостоятельно смонтировать котел или кондиционер она пока не может.