Не кочегары мы, не плотники: названа профессия, которую не сможет уничтожить искусственный интеллект
Из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта многие люди потеряют работу, поскольку их обязанности смогут выполнять нейросети. Однако некоторых работников искусственный интеллект заменить точно не сможет.
Как сообщает Think Stewartville, в частности искусственный интеллект не сможет заменить технический персонал в индустрии монтажа систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В последние годы эта отрасль растет быстрыми темпами во всем мире - частично из-за изменений климата, частично из-за появления все более совершенных и доступных технических решений для климат-контроля в помещениях.
Нет признаков того, что искусственный интеллект в ближайшее время будет способен заменить монтажников, которые устанавливают кондиционеры, вентиляционные системы и системы отопления в частных домах и в коммерческих зданиях. Это работа, которая не может быть автоматизирована при современном уровне технологий, потому что выполняется на объекте клиента, а не в одном контролируемом производственном цехе. Также эту работу невозможно выполнить в виртуальном пространстве, потому что она требует физического присутствия специалиста на объекте заказчика. Нейросеть может дать четкий алгоритм того, что надо делать для выполнения заказа, но самостоятельно смонтировать котел или кондиционер она пока не может.
Кроме защищенности от экспансии ИИ и растущего спроса на специалистов этот вид занятости выделяется еще и тем, что для освоения профессии не нужно тратить годы на получение диплома. В зависимости от конкретной должности, обычно достаточно курсов, или даже обучения в процессе работы под руководством опытного коллеги.
Для некоторых эта профессия может быть привлекательной еще и потому, что рабочие обязанности не являются однообразными и скучными. Фактически каждый заказ является по-своему уникальным и требует индивидуального подхода к выполнению. Поэтому профессиональное выгорание из-за однообразия рабочих задач таким специалистам тоже не грозит.
Раньше мы писали о том, что в мире уже начали в массовом порядке увольнять программистов. Искусственный интеллект с их обязанностями справляется лучше.