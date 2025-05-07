Искусственный интеллект работает лучше: в IT-отрасли начались массовые увольнения программистов
Более 52 тысяч IT-специалистов были уволены по всему миру с начала 2025 года.
Как сообщает портал Layoffs, который отслеживает сокращения в технологической сфере, за один только апрель было уволено около 23 тысяч IT-специалистов.
Главной причиной увольнений эксперты называют развитие искусственного интеллекта, который может эффективно выполнять рутинные задачи программирования, включая написание кода и тестирование. Это позволяет компаниям сокращать расходы.
Причем под ударом оказались не только новички, но и опытные сотрудники с многолетним опытом работы в крупнейших IT-корпорациях, таких как Google, Microsoft и Amazon. Вероятно, этот процесс будет только прогрессировать по мере совершенствования ИИ.
Как сообщили недавно в корпорации Microsoft, уже сегодня около 30% кода пишет искусственный интеллект, а к 2030 году до 95% кода компании будет генерироваться ИИ. Вероятно, в других крупных корпорациях дела обстоят похожим образом.