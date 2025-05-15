Латвийцы пьют 22 000 тонн кофе в год, но смогут ли позволить себе его завтра?
Каждый год жители Латвии потребляют около 22 000 тонн кофе. Однако экономисты указывают на то, что именно рост цен на продукты, особенно на кофе, способствует инфляции. Хотя Латвия не входит в число самых активных потребителей кофе в мире, этот напиток давно стал частью повседневной жизни.
На фоне колебаний мирового рынка и климатических изменений, влияющих на урожай, возникает закономерный вопрос — сможем ли мы позволить себе кофе в будущем? Рассуждает Даце Довидена — председатель правления SIA Reitan Convenience Latvia.
Проблемы кофейной индустрии
Мировая кофейная отрасль переживает трудный период. Спрос растет, но условия выращивания ухудшаются из-за климатических изменений — снижается урожайность, страдает качество. Чтобы успеть за спросом, плантации расширяются за счет вырубки тропических лесов, зачастую неэтичным путем. К тому же кофе остается одной из наиболее обрабатываемых пестицидами культур. Сфера по-прежнему сталкивается с серьезными нарушениями прав человека — это и детский труд, и опасные условия, и несправедливая оплата труда. Тем не менее, ведущие игроки рынка все больше внимания уделяют устойчивому развитию и социальной ответственности.
Устойчивость как новый стандарт
Положительные изменения стимулировал новый регламент ЕС по предотвращению обезлесения (EUDR), который вступит в силу с 30 декабря 2025 года. Он требует полной отслеживаемости происхождения продуктов, содержащих кофе, а с 2027 года также обязательного подтверждения того, что производство соответствует экологическим и этическим стандартам: отсутствие опасных пестицидов, соблюдение прав человека и достойные условия труда.
Это повлияет на всю цепочку поставок и, скорее всего, отразится на конечной цене для потребителей. Однако взамен будет гарантировано более высокое качество, экологичность и социальная справедливость. Компании, желающие сохранить конкурентоспособность, уже сейчас должны адаптироваться: снижать нагрузку на природу и придерживаться принципов честной торговли. Пример — SIA Reitan Convenience Latvia (бренды Narvesen и Caffeine), которые с 2022 года используют только экологически выращенные зерна из Колумбии и Гондураса. Устойчивый кофе больше не считается нишевым — он становится нормой.
Кофе как выбор с добавленной ценностью
На цену кофе в Латвии влияет не только глобальный рынок, но и налоговая политика. Латвия — одна из семи стран ЕС, где на кофе распространяется акцизный налог (1,42 евро за кг), а также высокий НДС по сравнению с другими странами. Экологичное производство и соблюдение стандартов устойчивого развития потенциально делают кофе дороже. Но если государство поддержит отрасль, цены можно будет сбалансировать.
Ответ на вопрос «сможем ли мы позволить себе кофе в будущем?» — непростой. Цены на кофе вырастут, но вместе с этим повысится и его качество, прозрачность цепочки поставок и социальная ценность. Однако то, удастся ли пройти этот путь перемен и сохранить кофейную культуру в Латвии, будет зависеть от налоговой политики государства и способности всей отрасли сотрудничать, адаптироваться и действовать ответственно.