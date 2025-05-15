Латвийцы пьют 22 000 тонн кофе в год, но смогут ли позволить себе его завтра?

Это повлияет на всю цепочку поставок и, скорее всего, отразится на конечной цене для потребителей. Однако взамен будет гарантировано более высокое качество, экологичность и социальная справедливость. Компании, желающие сохранить конкурентоспособность, уже сейчас должны адаптироваться: снижать нагрузку на природу и придерживаться принципов честной торговли. Пример — SIA Reitan Convenience Latvia (бренды Narvesen и Caffeine), которые с 2022 года используют только экологически выращенные зерна из Колумбии и Гондураса. Устойчивый кофе больше не считается нишевым — он становится нормой.