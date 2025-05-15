"Мы обязательно проведем встречу и с российской стороной": итоги переговоров президентов Турции и Украины
В Стамбуле могут состояться переговоры между Украиной и Россией - первые публичные переговоры с тех пор, как Москва выдвинула Киеву ряд неприемлемых требований во время встреч весной 2022 года, в первые месяцы полномасштабного вторжения.
В четверг в Кремле заявили, что Путин точно не поедет в Турцию на переговоры с Украиной. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. Также она заявила, что российская делегация получила инструкции от Путина о нацеленности на долгосрочный мир на Украине.
Текущая дискуссия вокруг переговоров в Стамбуле возникла после стремительных событий недавних дней. 10 мая Украина и ее европейские союзники выдвинули России требование о немедленном 30-дневном прекращении огня начиная с 12 мая. Российский президент проигнорировал этот призыв, однако предложил взамен провести прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле, пытаясь подать их как якобы «продолжение» переговоров 2022 года.
Несмотря на ряд заявлений Украины и европейских лидеров о том, что предпосылкой таких переговоров должно быть полное прекращение огня, президент США Дональд Трамп призвал Украину «немедленно» согласиться на предложение Путина. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов прилететь в Стамбул, но будет проводить переговоры исключительно с Путиным лично. Трамп, который совершает турне по странам Ближнего Востока, приветствовал такую инициативу и допустил, что может присоединиться к встрече Путина и Зеленского. Однако CNN пишет, что скорее всего Трамп не будет участвовать в переговорах между Украиной и РФ — после того, как РФ объявила состав делегации без Путина.
Переговоры в Стамбуле 15 мая
- Хочу поблагодарить президента Эрдогана за организацию встречи и возможность прямых переговоров — именно такие были сигналы о прямых переговорах. Украинская сторона подтвердила их — и сегодня именно здесь, в столице, в Анкаре.
- Делегация Украины — на самом высоком уровне: МИД, мой офис, военные, наши разведки — представители всех разведок, кстати — для того, чтобы принимать любые решения, которые могут привести к ожидаемому справедливому миру.
- Что касается встреч высокого уровня — мы начнем встречу с президентом Эрдоганом, со всей широкой делегацией Турции. Мы в контакте с американской стороной. Они, думаю, также будут в Турции на высоком уровне.
- Уровень русских — из того, что мы видим, больше похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать и какие будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом. Я думаю, у нас будет несколько часов для важного разговора, очень важных решений
- Мы должны понимать, что за уровень российской делегации, какой у них мандат, способны ли они хоть что-то сами принимать. Потому что нам всем известно, кто в России принимает решения.
Встреча Зеленского с президентом Турции Эрдоганом началась в Анкаре около 13:30. После этих переговоров президент Украины обещал озвучить дальнейшие шаги Украины о переговорах с РФ. Зеленский ожидал, что их двусторонние переговоры с Эрдоганом и расширенные встречи украинской и турецкой делегаций будут длиться несколько часов.
Зеленский в Анкаре озвучил месседж для Путина по просьбе журналистов: «Я здесь! Я думаю, это очень четкий месседж».
Владимир Мединский заявил, что возглавляемая им российская делегация хочет обсуждать в Стамбуле устранение т.н. «первопричин войны» [неприемлемые и безосновательные требования РФ к Украине и Западу — прим. ред.] По его словам, именно в этом якобы заключается смысл предложенных Путиным «прямых переговоров» в Стамбуле. Он также утверждает, что делегация РФ в Стамбуле якобы настроена «на серьезную работу».
Ранее Суспільне со ссылкой на источник, знакомый с позицией Украины сообщало, что на переговорах в Стамбуле украинская делегация готова обсуждать только вопрос 30-дневного прекращения огня.
Дмитрий Песков заявил, что российская делегация «ждет» в Стамбуле и признал, что никакой конкретики относительно переговоров с Украиной пока нет — в том числе и по времени возможного начала такой встречи, если она вообще состоится. Песков также заявил, что Путин не планирует посещать Стамбул в ближайшие дни, а подготовка к его гипотетической встрече с Трампом «не ведется».
Гипотетическая встреча Трампа и Путина: Песков заявил, что вопрос о встрече «пока не поднимался на предметном уровне. А заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что такая возможная встреча «напрямую не зависит» от прогресса в переговорах о войне РФ против Украины.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на слова представительницы МИД России Марии Захаровой о президенте Украины Владимире Зеленском, которая назвала его «клоуном» и «неудачником».
Тихий написал, что вместо того, чтобы Путин приехал на встречу с Зеленским в Турцию и провел серьезный разговор о прекращении войны и восстановлении мира, страна-агрессор использует личные оскорбления в адрес украинского лидера. «Это уже не впервые российское внешнеполитическое ведомство становится посмешищем. Стоит также отметить, что делегацию в Турции возглавляет не российское внешнеполитическое ведомство — их роль заключается в том, чтобы лаять из Москвы», — подчеркнул он.
В свою очередь Дональд Трамп заявил журналистам, что Путин не поехал в Анкару, потому что туда не поехал он сам, и что мирные переговоры не сдвинутся с места, пока он не встретится с Путиным лично. Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета, сообщила на своей странице в соцсети X репортер CNN Кит Махер. «Я ничего не знаю о делегации. Я даже не проверял. Послушайте, ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся… Он не поедет, если я не поеду, если меня там не будет», — приводит она слова Трампа.
Вечером Зеленский заявил, что отправит в Стамбул украинскую делегацию под руководством министра обороны. Об этом президент сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом.
Зеленский заявил, что принял это решение из уважения к президенту Трампа и высокому уровню делегации Турции и президенту Эрдогану, желая попытаться достичь хотя бы первых шагов по окончании войны и подчеркнул несерьезное отношение России на переговорах. Также президент Украины заявил, что на переговорах не будет главы СБУ и начальника Генштаба, но Рустем Умеров поедет, несмотря на отсутствие российского министра.
Зеленский добавил, что украинская сторона ожидает от американской и турецкой сторон конкретики, в какое время встречаются группы сегодня или завтра. «Мы договорились с президентом Эрдоганом, что наша группа, турецкая группа будет присутствовать. Мы обязательно проведем встречу с американскими, турецкими и украинской группами. Мы обязательно проведем встречу и с российской стороной, надеюсь, она все же произойдет и это была не только „показуха“» — сказал президент.
Президент Украины подчеркнул, что уровнем своей делегации Украина демонстрирует, что хочет завершения войны. Он отметил, что у всех членов украинской делегации есть мандат договариваться. В то же время, уровень российской делегации свидетельствует об отсутствии готовности говорить о прекращении войны и принимать решения, поэтому нужны санкции против России, объяснил Зеленский. Он также подчеркнул, что Украина не может «бегать по всему миру и искать человека» и что Россия демонстрирует неуважение к Трампу и Эрдогану.
Президент Украины сказал, что переговоры о прекращении огня в Украине можно провести и без Путина. «Если безусловное прекращение огня можно сегодня сделать на уровне технических групп, без лидеров — нет вопросов. Можно не встречаться», — сказал Зеленский. Он добавил, что все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам, а прекращение огня должно быть первым шагом.
Зеленский заявил, что отказ от Крыма ради мира с Россией был бы нарушением Конституции Украины. По его словам, Украина юридически не признает оккупированные земли российскими, но Киев готов говорить о гуманитарной ситуации на этих территориях. «Вопрос территорий, что с ними, что происходит, каким образом восстанавливать территориальную целостность, какие гуманитарные кризисы на наших временно оккупированных территориях мы готовы, хотим, нам это нужно. Моя непоколебимая позиция: юридически мы не признаем все наши оккупированные российскими территориями», — сказал Зеленский.
Президент Украины отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган тоже не признает Крым российским. Зеленский заявил, что если бы он встретился с Путиным, аргументов, которые мешали бы договориться о прекращении огня, не было бы. «Путь, когда россияне говорят — давайте уже о прямых переговорах — я считаю, что он верен… Если я бы встречался на уровне лидеров, я уверен, что нет аргументов, чтобы не договориться попробовать на какой-то срок, договориться о прекращении огня», — сказал он на пресс-конференции в Анкаре.
Зеленский заявил, что Трамп оказывал большее давление на Украину, чем на Россию. «Вы должны оказывать давление на сторону, которая не хочет прекращать войну. Вы видели, что президент Трамп считал, что это поможет — оказывать давление на обе стороны… Я думаю, они оказывали давление на нас больше, чем на россиян. Украина борется за себя. Мы не готовы терять свои жизни и землю. Это не значит, что мы агрессоры», — сказал президент Украины во время пресс-конференции.
Глава российской делегации Мединский заявил прессе, что Россия рассматривает переговоры с Украиной в Стамбуле как продолжение переговоров 2022 года. Он утверждает, что задача возглавляемой им делегации — «установление долговременного мира» и «устранение причины конфликта». Также Мединский утверждает, что российская делегация «обладает необходимыми компетенциями» и «настроена на конструктивный лад».
Эрдоган заявил, что Турция будет рада принять лидеров Украины и России, когда они будут готовы. Об этом сообщает канцеляция президента Турции на своей странице в соцсети X. Также сообщается, что во время встречи Зеленский и Эрдоган обсудили двусторонние и региональные вопросы, в частности, усилия по прекращению российско-украинской войны. Отмечается, что Эрдоган заявил, что на нынешнем этапе ход украинско-российской войны требует решения путем прямых переговоров, и что достижение соглашения по минимальному общему основанию имеет решающее значение для предотвращения дальнейших потерь жизни.
Кроме того, президент Турции сказал, что была использована историческая возможность для начала переговоров и что он решительно поддерживает переговоры как на техническом, так и на руководящем уровнях.