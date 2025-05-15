"Мы обязательно проведем встречу и с российской стороной": итоги переговоров президентов Турции и Украины

В свою очередь Дональд Трамп заявил журналистам, что Путин не поехал в Анкару, потому что туда не поехал он сам, и что мирные переговоры не сдвинутся с места, пока он не встретится с Путиным лично. Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета, сообщила на своей странице в соцсети X репортер CNN Кит Махер. «Я ничего не знаю о делегации. Я даже не проверял. Послушайте, ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся… Он не поедет, если я не поеду, если меня там не будет», — приводит она слова Трампа.