Путин не полетит на переговоры в Стамбул - российскую делегацию возглавит Мединский
фото: Dmitry Azarov/Kommersant Photo/ Vida Press
Владимир Мединский.
В мире

Путин не полетит на переговоры в Стамбул - российскую делегацию возглавит Мединский

Отдел новостей

Новая газета. Европа

Российскую делегацию на переговорах по Украине в Стамбуле завтра возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.

Помимо Мединского, в состав российской делегации войдут замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Также Путин утвердил состав экспертов для переговоров по Украине, в него вошли превый замначальника информации управления Геншатаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей ПОлищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Владимир Шевцов.

По данным «Радіо NV», в состав украинской делегации войдут глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

Reuters сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский уже направляется в Турцию.

Темы

Новая газета. ЕвропаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСтамбулМИДРФСНГАндрей ЕрмакReutersМИД РФ

Другие сейчас читают