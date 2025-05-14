Путин не полетит на переговоры в Стамбул - российскую делегацию возглавит Мединский

Также Путин утвердил состав экспертов для переговоров по Украине, в него вошли превый замначальника информации управления Геншатаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей ПОлищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Владимир Шевцов.