Путин не полетит на переговоры в Стамбул - российскую делегацию возглавит Мединский
Российскую делегацию на переговорах по Украине в Стамбуле завтра возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.
Помимо Мединского, в состав российской делегации войдут замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Также Путин утвердил состав экспертов для переговоров по Украине, в него вошли превый замначальника информации управления Геншатаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей ПОлищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Владимир Шевцов.
По данным «Радіо NV», в состав украинской делегации войдут глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.