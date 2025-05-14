Страхование билетов на мероприятия в Латвии набирает популярность: зачем люди это делают?

Сегодня люди заранее планируют досуг и покупают билеты на культурные и спортивные мероприятия. Однако посещение может быть сорвано неожиданными обстоятельствами — проблемами со здоровьем, задержкой транспорта, а иногда и такими радостными событиями, как рождение ребенка. В практике Balcia был случай, когда компенсация была выплачена из-за родов, совпавших с датой мероприятия. Страхование билетов помогает снизить финансовые потери, если посещение становится невозможным. «По мере роста осведомленности о новых для Латвии страховых услугах, клиенты все чаще осознанно защищают свои траты на досуг. Жизнь непредсказуема, а билеты на долгожданные события зачастую стоят недешево. Страхование — это простой способ обеспечить себе спокойствие: если возникают объективные препятствия или мероприятие переносится, можно вернуть потраченные деньги», — объясняет Алисе Драва, руководитель отдела возмещений Balcia в Латвии.