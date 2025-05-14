Страхование билетов на мероприятия в Латвии набирает популярность: зачем люди это делают?
Страхование билетов на различные мероприятия в Латвии становится все более популярным — все больше людей предпочитает защитить свои вложения в сферу досуга, свидетельствуют данные страховой технологической компании Balcia и билетного оператора Biļešu paradīze.
В первые месяцы этого года средний объем выплат увеличился на треть (на 32%) по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Страхование билетов — подушка безопасности при непредвиденных ситуациях
Сегодня люди заранее планируют досуг и покупают билеты на культурные и спортивные мероприятия. Однако посещение может быть сорвано неожиданными обстоятельствами — проблемами со здоровьем, задержкой транспорта, а иногда и такими радостными событиями, как рождение ребенка. В практике Balcia был случай, когда компенсация была выплачена из-за родов, совпавших с датой мероприятия. Страхование билетов помогает снизить финансовые потери, если посещение становится невозможным. «По мере роста осведомленности о новых для Латвии страховых услугах, клиенты все чаще осознанно защищают свои траты на досуг. Жизнь непредсказуема, а билеты на долгожданные события зачастую стоят недешево. Страхование — это простой способ обеспечить себе спокойствие: если возникают объективные препятствия или мероприятие переносится, можно вернуть потраченные деньги», — объясняет Алисе Драва, руководитель отдела возмещений Balcia в Латвии.
Страхуют как крупные концерты, так и детские мероприятия
Чаще всего страхуют билеты на особенно востребованные события и мероприятия, которые запланированы на несколько месяцев или даже год вперед. Популярностью пользуется и страхование билетов на детские мероприятия, поскольку дети могут внезапно заболеть. По данным Balcia, в предновогодние зимние месяцы количество застрахованных билетов увеличивается на 60%, а также возрастает летом — в сезон крупных мероприятий. Это подтверждает и Янис Кузулис, председатель правления Biļešu paradīze: «Сегодня, особенно после пандемии, страхование билетов перестало быть роскошью и воспринимается как разумная мера предосторожности. Его чаще покупают на мероприятия со средней ценой, а также на семейные события».
Тренд с потенциалом роста
В стремительном ритме современной жизни чувство безопасности важно не только в отношении здоровья или имущества, но и в сфере досуга. Ожидается, что значимость страхования билетов будет только расти — люди становятся более требовательными к удобству и ищут услуги, соответствующие их стилю жизни. «Мы видим, что люди все меньше готовы рисковать и все больше ценят гибкость. Это касается и путешествий, и жилья, и досуга. Страхование билетов от Balcia помогает сохранить возможность наслаждаться культурной жизнью, не теряя вложенные средства. Это часть движения общества к более осознанному отношению к финансам и свободному времени», — подчеркивает Алисе Драва.