Латвия ждет "алкотуристов": рост акциза в Эстонии принесет пользу нашим торговцам

Об этом пишет Rus.Postimees, напоминая, что на сегодняшний день ставка НДС в Эстонии составляет 22%, в то время как в Латвии она остается на уровне 21%. Повышение НДС в Эстонии с июля, в сочетании с акцизом на алкоголь, подталкивает чувствительных к цене покупателей все активнее ехать за покупками в Латвию. Это особенно актуально в случае с пивом, акциз на которое в Эстонии примерно на 43% выше, чем в Латвии. Уже в апреле этого года объемы приграничной торговли выросли более чем на 10% по сравнению с апрелем прошлого года.