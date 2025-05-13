Современный тренд: в Марупе появился курорт мирового уровня с зеркальными домами
17 мая в Марупском крае торжественно откроются четыре эксклюзивных зеркальных дома BEJAS LUX, расположенные на территории существующего туристического комплекса BEJAS. Общая сумма инвестиций в проект составляет около 400 тысяч евро.
Комплекс — семейный бизнес с 20-летней историей, и запуск новых апартаментов — важный шаг в его развитии, открывающий новые горизонты в сфере туризма.
Современные дома площадью 21 м² спроектированы с панорамными окнами, которые открывают захватывающий вид на озеро. В строительстве использовались материалы высшего качества, с особым вниманием к деталям: теплоизолированное стекло в сочетании с теплыми полами обеспечит комфорт, а зеркальное остекление отразит до 97% УФ-излучения. Дома оснащены всеми необходимыми удобствами для полноценного и комфортного отдыха.
На террасах двух домов установлены зеркальные сауны, а в двух других гостей ждут джакузи — для полной релаксации. Каждый дом рассчитан на двух человек, таким образом, одновременно комплекс сможет принять до восьми гостей. Апартаменты расположены в закрытой, частной зоне, что позволяет гостям наслаждаться уединением и тишиной.
Летом посетителям предложат водные развлечения: прокат SUP-досок, лодок и катамаранов, а также вкусные блюда и освежающие коктейли в летнем ресторане. Пляжный бар и ресторан предложат как изысканные ужины за столиком, так и более непринужденную атмосферу с легкими закусками. В меню — блюда из свежих и сезонных продуктов, дополненные напитками. Пляжный ресторан обещает стать незабываемым дополнением к любому отдыху или особому событию.
Ожидается, что около 40% гостей нового комлекса будут из разных стран Европы, а 60% — из Латвии. «Открытие зеркальных домов BEJAS LUX — это новая страница в туристическом предложении Латвии. Благодаря своему расположению они обеспечивают уединение и возможность насладиться как современным комфортом, так и природным спокойствием. Мы хотим, чтобы наш проект стал популярным направлением как для местных, так и для иностранных гостей», — отметил совладелец проекта Риналд Бормейстерс.
«Мы благодарны всем нашим партнерам за доверие и поддержку. В ближайшие годы планируем развивать на территории комплекса зеркальные дома разных размеров, подходящие для семейного отдыха и размещения большего числа гостей», — поделился своими планами Бормейстерс.