Современный тренд: в Марупе появился курорт мирового уровня с зеркальными домами

Ожидается, что около 40% гостей нового комлекса будут из разных стран Европы, а 60% — из Латвии. «Открытие зеркальных домов BEJAS LUX — это новая страница в туристическом предложении Латвии. Благодаря своему расположению они обеспечивают уединение и возможность насладиться как современным комфортом, так и природным спокойствием. Мы хотим, чтобы наш проект стал популярным направлением как для местных, так и для иностранных гостей», — отметил совладелец проекта Риналд Бормейстерс.