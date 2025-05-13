Грядут масштабные сокращения: Минфин ищет способы урезать расходы бюджета

На внеочередном заседании Сейма, на котором рассматривается отчет о прогрессе выполнения фискально-структурного плана Латвии на 2025-2028 гг., Ашераденс заявил, что в ближайшие годы должна проводиться такая фискальная политика, чтобы государственный долг не превышал 55% от валового внутреннего продукта (ВВП). При этом дефицит бюджета к 2029 году должен быть сокращен до 1,5% ВВП, поэтому в следующие три года придется провести значительное сокращение и повышение эффективности публичных расходов, подытожил министр финансов.