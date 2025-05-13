Ни на здравоохранение, ни на образование - все только на оборону: в 2025 году весь дополнительный бюджет Латвии уже занят

"Перераспределение налогов сейчас было бы крайне ошибочным шагом. Мы должны понимать, что этот дополнительный заём, который, по всей видимости, продлится два года и будет использоваться исключительно на нужды обороны, — это для нас своего рода переходный период. Но эти средства нам потом придется заместить. В течение трёх лет в расходах госбюджета нам нужно найти примерно 450 миллионов, которые можно было бы использовать эффективнее — в том числе на оборону", — отметил Шадурскис.