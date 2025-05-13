Ни на здравоохранение, ни на образование - все только на оборону: в 2025 году весь дополнительный бюджет Латвии уже занят
В следующем году Латвии придется жить в условиях жесткой экономии: все дополнительные государственные средства будут направлены исключительно на нужды обороны. Об этом в передаче TV24 "Uzmanības centrā ekonomika" сообщил советник министра финансов Карлис Шадурскис.
По словам Карлиса Шадурскиса, любые «новые» бюджетные поступления в 2025 году уже запланированы на оборонные расходы, и ни здравоохранение, ни образование, ни внутренняя безопасность не получат дополнительного финансирования. Приоритетам этих сфер придется обеспечивать себя за счет внутренних ресурсов.
"Перераспределение налогов сейчас было бы крайне ошибочным шагом. Мы должны понимать, что этот дополнительный заём, который, по всей видимости, продлится два года и будет использоваться исключительно на нужды обороны, — это для нас своего рода переходный период. Но эти средства нам потом придется заместить. В течение трёх лет в расходах госбюджета нам нужно найти примерно 450 миллионов, которые можно было бы использовать эффективнее — в том числе на оборону", — отметил Шадурскис.
Он предупредил: впереди трудная и болезненная работа по пересмотру расходов и оптимизации бюджета. Однако этот процесс неизбежен, если страна хочет сохранить финансовую устойчивость и одновременно выполнить обязательства в сфере национальной безопасности.