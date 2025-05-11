Кто такие "бежевые мамы"? Новый тренд, вызывающий и одобрение, и критику

"Яркие цвета могут быть важными для развития зрения и восприятия, познания мира. Различные исследования показывали, что младенцы лучше реагируют на насыщенные цвета. Они их лучше различают, что стимулирует развитие. Также яркие игрушки и интерьер могут быть более привлекательными и интересными для ребенка, что способствует его активности, любознательности и лучшему развитию психики. С другой стороны, многие сторонники минималистичной среды считают, что излишняя цветовая стимуляция может быть нагрузкой для еще не сформировавшейся детской психики. Спокойные, нейтральные цвета создают ощущение безопасности и уюта, помогают ребенку сосредоточиться. Кроме того, яркие цвета могут быстро приесться, возможно возникновение усталости или, наоборот, гиперактивности", — рассуждает психолог Лиана Хачатурян.