Папа римский Лев XIV назвал один из главных вызовов человечества - и это не война
Новоизбранный папа римский Лев XIV в субботу представил свое видение будущего на посту главы Католической церкви, отметив, что одним из важнейших вопросов, стоящих перед человечеством сегодня, является искусственный интеллект. Он также пообещал продолжить многие из приоритетов своего предшественника — папы Франциска.
Во время своей первой официальной аудиенции Лев XIV многократно цитировал Франциска и его программное заявление 2013 года, ясно обозначив намерение сделать Католическую церковь более инклюзивной, внимательной к верующим и ориентированной на «уязвимых и отверженных».
Лев XIV — первый папа из США. Кардиналам, выбравшим его на этой неделе, он выразил полную приверженность продолжению реформ, начатых Вторым Ватиканским собором в 1960-х годах, направленных на модернизацию церкви. Проблему искусственного интеллекта новый папа назвал ключевой для современного мира, поскольку, по его мнению, ИИ усложняет защиту достоинства человека, справедливости и права на труд.
Папа Франциск также в последние годы все чаще поднимал вопрос угроз, связанных с развитием ИИ, и призывал к международному соглашению о его регулировании.
В обращении на итальянском языке в зале Синода Ватикана Лев XIV не раз упомянул Франциска и выразил скорбь по поводу его смерти. Лев XIV процитировал настойчивый призыв Франциска к миссионерскому характеру церкви и необходимости сделать ее руководство более коллегиальным. Американский кардинал подчеркнул важность прислушиваться к голосу верующих, «особенно в его наиболее подлинных и всеобъемлющих формах, таких как народная набожность». Также, вновь обращаясь к заявлению Франциска 2013 года, он подчеркнул необходимость выражать «полную любви заботу о самых уязвимых и отверженных» и вести смелый диалог с современным миром.
В зале Синода Льва XIV встретили аплодисментами, прежде чем он зачитал подготовленный текст, лишь изредка поднимая глаза. То же самое произошло в четверг вечером, когда он впервые появился перед публикой на лоджии собора Святого Петра — он снова зачитал заранее подготовленную речь.
Выбрав имя Лев, новый папа пожелал отдать дань уважения папе Льву XIII, который служил в XIX веке и защищал права рабочих в эпоху промышленной революции. «Я выбрал имя Лев XIV, потому что мой предшественник занимался социальными вопросами в контексте первой большой промышленной революции», — отметил он. По его словам, социальное учение церкви сегодня особенно актуально в свете развития искусственного интеллекта.
Инаугурационная месса нового папы на площади Святого Петра состоится 18 мая. На следующей неделе Лев XIV планирует встретиться с иностранными дипломатами в Ватикане.