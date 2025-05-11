Папа римский Лев XIV назвал один из главных вызовов человечества - и это не война

В обращении на итальянском языке в зале Синода Ватикана Лев XIV не раз упомянул Франциска и выразил скорбь по поводу его смерти. Лев XIV процитировал настойчивый призыв Франциска к миссионерскому характеру церкви и необходимости сделать ее руководство более коллегиальным. Американский кардинал подчеркнул важность прислушиваться к голосу верующих, «особенно в его наиболее подлинных и всеобъемлющих формах, таких как народная набожность». Также, вновь обращаясь к заявлению Франциска 2013 года, он подчеркнул необходимость выражать «полную любви заботу о самых уязвимых и отверженных» и вести смелый диалог с современным миром.