В Гонконге предъявлено обвинение капитану судна, которое, вероятно, порвало газопровод в Балтийском море
В Гонконге выдвинуты обвинения против капитана судна Newnew Polar Bear, которое подозревается в повреждении подводного газопровода Balticconnector, соединяющего Эстонию и Финляндию.
Как сообщает эстонская газета Postimees со ссылкой на South China Morning Post, капитан зарегистрированного в Гонконге судна, Ван Вэньо, обвиняется в умышленном причинении ущерба и в двух нарушениях правил морского судоходства.
СМИ сообщают, что 43-летний капитан был задержан в связи с инцидентом, произошедшим в октябре 2023 года. В четверг он предстал перед Восточным судом Гонконга, где ему официально предъявили обвинения: одно — в умышленном повреждении, и два — в нарушении морских правил, связанных с плаванием Newnew Polar Bear в период с октября по декабрь 2023 года.
Прокуратура обвиняет капитана, гражданина материкового Китая, в нанесении повреждений газопроводу Balticconnector, а также находящемуся поблизости телекоммуникационному кабелю, когда грузовое судно пересекало Финский залив 8 октября 2023 года. Капитану также вменяется нарушение протоколов безопасности мореплавания — он не обеспечил наличие достаточного количества якорей и не предоставлял ежедневные отчеты владельцу судна. Следующее заседание суда назначено на начало июля, чтобы у следствия было больше времени на проведение расследования.
В октябре 2023 года были повреждены подводный газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию, а также телекоммуникационный кабель. Повреждение газопровода произошло в экономической зоне Финляндии, а кабеля — в зоне Эстонии. Позднее Китай признал, что одно из его судов действительно было причастно к повреждениям, но отверг любые предположения о намеренных действиях.
В мае 2024 года представители МИД Китая заявили о готовности сотрудничать с Эстонией в расследовании, однако до сих пор эстонские власти не получили подтверждения о каких-либо действиях со стороны Китая. Между тем, судно недавно сменило флаг — теперь оно зарегистрировано под флагом Панамы. Представитель прокуратуры Таллина Каури Синкевич сообщил Postimees, что прокуратура направила Китаю запрос о правовой помощи с просьбой предоставить определенные данные, но ответа пока не последовало.
«Пока мы не можем оценить, какие данные уже собраны Китаем и как это повлияет на дальнейшие процессуальные действия. В то же время Департамент внутренней безопасности Эстонии продолжает сбор других доказательств», — отметил Синкевич.
Postimees напоминает, что инцидент с Newnew Polar Bear стал первым возможным актом саботажа в Балтийском море, за которым последовали и другие похожие случаи. Ремонт газопровода обошелся в 35 миллионов евро.