В Гонконге предъявлено обвинение капитану судна, которое, вероятно, порвало газопровод в Балтийском море

В мае 2024 года представители МИД Китая заявили о готовности сотрудничать с Эстонией в расследовании, однако до сих пор эстонские власти не получили подтверждения о каких-либо действиях со стороны Китая. Между тем, судно недавно сменило флаг — теперь оно зарегистрировано под флагом Панамы. Представитель прокуратуры Таллина Каури Синкевич сообщил Postimees, что прокуратура направила Китаю запрос о правовой помощи с просьбой предоставить определенные данные, но ответа пока не последовало.