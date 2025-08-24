Заключительный концерт тура группы Prāta Vētra в Межапарке (23.08.2025)
ФОТО: найди себя среди гостей! Участники Prāta Vētra завершили тур, наполнив песнями Межапарк
В субботу, 23 августа, в Риге, на Большой эстраде Межапарка состоялся заключительный концерт группы Prāta Vētra в рамках тура "Pirmās dienas".
Концерт на Большой эстраде Межапарка собрал почти 50 тысяч рижан и гостей города.
Ранее сообщалось, что 26 июля группа Prāta Vētra в Елгаве впечатляющим шоу открыла свой тур "Pirmās dienas". На концерте открытия собрались тысячи жителей Елгавы и гостей города.
Этим летом Prāta Vētra отправились в тур "Pirmās dienas", всего выступив в пяти городах Латвии — Елгаве, Валмиере (2 августа), Вентспилсе (9 августа), Даугавпилсе (16 августа) и Риге (23 августа). Тур группы традиционно начался в родном городе коллектива — Елгаве.
