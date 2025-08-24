Концерт группы Prāta Vētra в Межапарке.

Заключительный концерт тура группы Prāta Vētra в Межапарке (23.08.2025)

В субботу, 23 августа, в Риге, на Большой эстраде Межапарка состоялся заключительный концерт группы Prāta Vētra в рамках тура "Pirmās ...

ФОТО: найди себя среди гостей! Участники Prāta Vētra завершили тур, наполнив песнями Межапарк

В субботу, 23 августа, в Риге, на Большой эстраде Межапарка состоялся заключительный концерт группы Prāta Vētra в рамках тура "Pirmās dienas".

Концерт на Большой эстраде Межапарка собрал почти 50 тысяч рижан и гостей города.

Ранее сообщалось, что 26 июля группа Prāta Vētra в Елгаве  впечатляющим шоу открыла свой тур "Pirmās dienas". На концерте открытия собрались тысячи жителей Елгавы и гостей города.

Этим летом Prāta Vētra отправились в тур "Pirmās dienas", всего выступив в пяти городах Латвии — Елгаве, Валмиере (2 августа), Вентспилсе (9 августа), Даугавпилсе (16 августа) и Риге (23 августа). Тур группы традиционно начался в родном городе коллектива — Елгаве.

Концерт группы Prāta Vētra в Елгаве.

Концерт группы Prāta Vētra в Елгаве (26.07.2025)

В субботу, 26 июля, в Елгаве состоялся яркий старт концертного тура группы Prāta Vētra, который собрал тысячи местных жителей и ...

