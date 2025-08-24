ФОТО: найди себя среди гостей! Участники Prāta Vētra завершили тур, наполнив песнями Межапарк

Этим летом Prāta Vētra отправились в тур "Pirmās dienas", всего выступив в пяти городах Латвии — Елгаве, Валмиере (2 августа), Вентспилсе (9 августа), Даугавпилсе (16 августа) и Риге (23 августа). Тур группы традиционно начался в родном городе коллектива — Елгаве.