Луна отдаляется, вода испаряется - и однажды день на Земле будет длиться больше 1000 часов
Сутки на Земле постепенно удлиняются из-за влияния Луны и природных процессов, таких как испарение воды. Ученые прогнозируют, что через миллиарды лет один земной день может длиться до 54 современных суток.
В сутках ровно 24 часа, или 86 тысяч 400 секунд. За это время земля совершает полный оборот вокруг своей оси. Однако ученые выяснили, что на самом деле сутки постепенно становятся длиннее, и на их продолжительность во многом влияет Луна, сообщает LSM+.
«За счет того, что Луна каждый год на четыре сантиметра удаляется от нас, за 100 лет сутки становятся длиннее чуть больше, чем на полторы миллисекунды. В итоге получится так, что через пару миллиардов лет один оборот Земли вокруг своей оси составит 54 современных суток. Представляете: у нас, скажем, за 54 суток почти два месяца проходят, а там будет один день такой. Причем период вращения Луны вокруг Земли и вокруг себя тоже будет 54 суток», — рассказал латвийский астроном Виталий Кузьмин.
Еще один фактор, который меняет скорость вращения Земли — это процессы на самой планете. Например, испарение воды.
«Сзади Земли тоже имеется свой “хвост” — он из воды. Ежегодно и даже ежедневно Земля теряет пять килограммов водорода. За счет чего? Вода испаряется? Вода в космосе делится на кислород и водород. Кислород более тяжелый — озоновый слой, а водород — прочь. Вода начинает потихоньку пропадать. Испарение воды дает Земле чуть более быстрое вращение», — отметил астроном.
Впрочем, по словам астронома, все эти процессы — естественная часть эволюции планет. Изменения настолько малы, что в течение человеческой жизни мы их просто не заметим.