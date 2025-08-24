Луна отдаляется, вода испаряется - и однажды день на Земле будет длиться больше 1000 часов

«За счет того, что Луна каждый год на четыре сантиметра удаляется от нас, за 100 лет сутки становятся длиннее чуть больше, чем на полторы миллисекунды. В итоге получится так, что через пару миллиардов лет один оборот Земли вокруг своей оси составит 54 современных суток. Представляете: у нас, скажем, за 54 суток почти два месяца проходят, а там будет один день такой. Причем период вращения Луны вокруг Земли и вокруг себя тоже будет 54 суток», — рассказал латвийский астроном Виталий Кузьмин.