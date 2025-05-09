Жизнь изменила случайная встреча у бассейна в Египте: 53-летняя Джулия оставила семью ради Ахмеда

Ахмед стал уезжать по ночам на несколько часов, оставляя ее одну в квартире — не сообщая, куда уехал. «Меня и так мучила тревожность, а это только все усугубляло. Через год я на два месяца вернулась в Англию, чтобы навестить семью, и когда возвращалась в Египет, я написала Ахмеду, спрашивая, можем ли мы вернуться к той жизни, что у нас была раньше. Он начал чаще выводить меня из дома, и я подумала, что он изменился. В феврале 2022 года он отвел меня в кафе, которое мне нравилось. Это было приятно, но вскоре он шокировал меня, заявив, что ему нужно жениться на египтянке, чтобы завести детей, потому что я старше и у меня менопауза. Это меня потрясло. Я не могла спокойно сидеть, зная, что мой муж думает о детях с другой женщиной. За все время наших отношений мы говорили о вторых женах, но он говорил, что не хочет другой и что ему неважно, будут ли у него дети. Мы поженились по исламским законам, и меня спросили, какие условия я хочу включить в брачный контракт, поэтому я сказала, что не хочу, чтобы у него была вторая жена. Но у Ахмеда по закону было право на четырех жен, поэтому мы письменно договорились, что если он захочет еще одну, он должен будет получить мое разрешение, чего я, конечно, никогда не могла бы дать. Я сказала ему, что не могу делить его с другими. Ахмед сказал мне забыть этот разговор, но я не смогла, и мы постепенно отдалились. Я закончила эти отношения, потому что не видела в них будущего. Я чувствовала себя глупо. Мой бывший муж Питер был хорошим человеком. Я отдала Ахмеду все. Я отдала ему весь мир. Я потратила шесть лет своей жизни впустую».