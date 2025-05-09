Жизнь изменила случайная встреча у бассейна в Египте: 53-летняя Джулия оставила семью ради Ахмеда
Отпуск в Египте оказался судьбоносным для 53-летней жительницы Великобритании. Она оставила мужа и троих детей, чтобы жить с египтянином Ахмедом, однако продолжение этой любовной истории оказалось не таким, как ожидалось.
53-летняя британка Джулия Кларк отправилась на двухнедельный отдых в Египет. Однажды, когда она отдыхала у бассейна, к ней подошел один из сотрудников отеля, завел разговор и спросил имя, чтобы добавить в друзья на Facebook. Вернувшись домой, Джулия получила запрос в друзья от этого сотрудника и "лайкнула" несколько его фотографий, в том числе фото с мужчиной, которого звали Ахмед. Он тоже отправил Джулии запрос в друзья, и они начали общение, которое переросло в отношения, и в итоге Джулия ушла от мужа ради своей новой любви, пишет Mirror.co.uk.
Неожиданная любовь
«Тот отпуск в 2016 году изменил все, — сказала Джулия. — Пока я сидела и наблюдала за своей семьей, ко мне подошел сотрудник отеля и спросил мое имя. Он хотел узнать, как у меня дела, и поинтересовался, есть ли я в Facebook. Я сказала, как меня зовут, и представила его (своему тогдашнему мужу) Питеру, который как раз выходил из бассейна. После этой встречи я даже не думала об этом», — вспоминает она тот судьбоносный день. «Через несколько дней я получила запрос в друзья на Facebook от мужчины, которого встретила у бассейна. Я его приняла. Мне понравились некоторые его публикации, в том числе одно фото с друзьями, где я впервые увидела Ахмеда. Я нажала "Нравится". Несколько дней ничего не происходило, даже приветствия не было. Потом он прислал мне сообщение: "Привет. Как дела?" Мы начали говорить о моей жизни и семье. Это был октябрь 2016 года».
Она почувствовала, что может доверять Ахмеду. «Через четыре недели общения Ахмед, которому сейчас 35 лет, предложил пообщаться по видеосвязи. Было приятно увидеть его лицо – он был дружелюбный и улыбчивый. С тех пор мы созванивались по видеосвязи два-три раза в неделю и каждый день писали друг другу сообщения. Сначала он был просто дружелюбным, но через три месяца начал говорить, что влюблен в меня. Через пять месяцев у меня тоже начали появляться чувства».
Нужно было принять решение
Джулия вспоминает, что именно тогда поняла: ей нужно принять решение о своем будущем. Она сказала: «Мой муж несколько раз слышал, как я звоню Ахмеду. И он знал, что если я по ночам внизу, пока он в постели, то, скорее всего, пишу сообщения Ахмеду. Он как-то сказал: если я хочу новую жизнь, мне нужно уйти. Я подумала, что он прав. Я пыталась прекратить общение с Ахмедом, но просто не могла».
В марте 2017 года Джулия начала процесс развода, который, по ее словам, был «грустным», и наконец встретилась с Ахмедом лично в 2018 году, когда поехала в 12-дневный отпуск в Египет с подругой. Она сказала, что «не чувствовала, что правильно встречаться с ним, пока была замужем». Вспоминая их первую встречу, Джулия признает, что это было «очень странным, но она сразу почувствовала влечение».
Джулия вспоминает, что Ахмед и его друзья забрали ее и ее подругу из отеля и отвезли в кафе, где он подарил Джулии украшения. Она добавляет: «Во время того отпуска он подарил мне кольцо. Мы были на крыше квартиры, и он спросил: “Ты выйдешь за меня?” Сначала я колебалась, но потом сказала – да. Но я знала, что нам не стоит спешить».
Ситуация ухудшилась
В сентябре 2020 года она переехала в Египет, чтобы начать новую жизнь с возлюбленным, но ситуация начала ухудшаться. Джулия объясняет: «Я переехала в Египет в сентябре 2020 года, чтобы начать новую жизнь. Я отказалась от всего – своего дома, детей, семьи. Это было нелегко, потому что мои дети были всей моей жизнью. Я до сих пор не могу поверить, что сделала это. Я была домохозяйкой – всегда была рядом с детьми. У меня все еще были хорошие отношения с моим бывшим мужем Питером, поэтому я рассказала ему о своих планах, и он сказал, что отвезет меня в аэропорт. Перед отъездом мы с дочерьми сходили пообедать – мои девочки не плакали и сказали, что понимают, что мне нужно начать новую жизнь». Через 12 дней в Египте Джулия и Ахмед поженились в посольстве в Каире, в присутствии переводчика. «Ахмед сказал мне не надевать ничего особенного, так как это не было большим торжеством, поэтому я надела длинное белое платье с листьями. После этого один из его друзей отвез нас в дом сестры Ахмеда, где она приготовила свадебный ужин. С тех пор все пошло наперекосяк. Ахмеду больше не нравилось держать меня за руку на публике, и он больше не хотел водить меня в кафе».
Ахмед стал уезжать по ночам на несколько часов, оставляя ее одну в квартире — не сообщая, куда уехал. «Меня и так мучила тревожность, а это только все усугубляло. Через год я на два месяца вернулась в Англию, чтобы навестить семью, и когда возвращалась в Египет, я написала Ахмеду, спрашивая, можем ли мы вернуться к той жизни, что у нас была раньше. Он начал чаще выводить меня из дома, и я подумала, что он изменился. В феврале 2022 года он отвел меня в кафе, которое мне нравилось. Это было приятно, но вскоре он шокировал меня, заявив, что ему нужно жениться на египтянке, чтобы завести детей, потому что я старше и у меня менопауза. Это меня потрясло. Я не могла спокойно сидеть, зная, что мой муж думает о детях с другой женщиной. За все время наших отношений мы говорили о вторых женах, но он говорил, что не хочет другой и что ему неважно, будут ли у него дети. Мы поженились по исламским законам, и меня спросили, какие условия я хочу включить в брачный контракт, поэтому я сказала, что не хочу, чтобы у него была вторая жена. Но у Ахмеда по закону было право на четырех жен, поэтому мы письменно договорились, что если он захочет еще одну, он должен будет получить мое разрешение, чего я, конечно, никогда не могла бы дать. Я сказала ему, что не могу делить его с другими. Ахмед сказал мне забыть этот разговор, но я не смогла, и мы постепенно отдалились. Я закончила эти отношения, потому что не видела в них будущего. Я чувствовала себя глупо. Мой бывший муж Питер был хорошим человеком. Я отдала Ахмеду все. Я отдала ему весь мир. Я потратила шесть лет своей жизни впустую».