"Потому что людям нравится!" На Центральном рынке в Риге обнаружили целый стенд с российскими конфетами
Несмотря на то, что с начала войны в Украине в латвийском обществе преобладает негативное отношение к продукции из России, на Рижском Центральном рынке до сих пор можно найти товары российского производства. Почему они все еще в продаже, и как на это реагируют покупатели?
Как сообщает телепередача Латвийского телевидения 4.studija, на рынке много импортных товаров из России — например, в павильоне сладостей найти латвийские конфеты довольно трудно. В одном из прилавков единственный латвийский продукт — Gotiņa, все остальное — российские конфеты. На вопрос, почему так много продукции из России и не связано ли это с более низкой ценой, продавец ответила: "Потому что людям нравится!"
Согласно действующим правилам, продукты питания должны иметь маркировку с указанием страны происхождения. Однако на практике это соблюдается далеко не всегда. Когда товар поступает из Украины или Великобритании — страна происхождения указывается с гордостью. А вот происхождение из России часто скрывается.
Мнения посетителей Центрального рынка разделились, но большинство считает, что российской продукции не место на прилавках.
Лига: "Категорически нет! Такую продукцию надо ограничивать — у нас ведь есть здравый смысл, не так ли?
Марис: "Не знаю… Мы сами не покупаем российские товары. Кто хочет — покупает, кто не хочет — не покупает".
Кристиана: "Надо больше поддерживать латвийских производителей — через льготы и помощь. Это поможет развивать местное производство."
У Людмилы особое мнение: "Мне важен сам продукт, а не страна. Хотя я внимательно слежу за страной происхождения. Никогда не покупаю продукты из Нидерландов или Бельгии — как страны без земли могут выращивать фрукты и овощи? Латвия — странная страна: у нас есть земля, но мы все равно импортируем лук и картошку. Это грустно."
Руководство Рижского Центрального рынка указывает, что в Латвии пока нет полного запрета на ввоз и торговлю российскими продуктами. В то же время оно призывает продавцов и покупателей быть ответственными и обращать внимание на страну происхождения товаров. "Мы постоянно следим за тем, чтобы торговля происходила в соответствии с законом — проверяем ассортимент, сопроводительные документы, сроки годности," — говорится в объяснении администрации. Тем не менее, моральный вопрос о допустимости торговли с производителями из страны-агрессора остается на усмотрение самих предпринимателей.
Ранее в Латвии были обнаружены и овощи из стран-агрессоров. Запрещенные огурцы и помидоры, оказывается, научились пробираться в ЛР окольными путями.