"Потому что людям нравится!" На Центральном рынке в Риге обнаружили целый стенд с российскими конфетами

Руководство Рижского Центрального рынка указывает, что в Латвии пока нет полного запрета на ввоз и торговлю российскими продуктами. В то же время оно призывает продавцов и покупателей быть ответственными и обращать внимание на страну происхождения товаров. "Мы постоянно следим за тем, чтобы торговля происходила в соответствии с законом — проверяем ассортимент, сопроводительные документы, сроки годности," — говорится в объяснении администрации. Тем не менее, моральный вопрос о допустимости торговли с производителями из страны-агрессора остается на усмотрение самих предпринимателей.