"Мы простые люди, а не спасательная служба!" Добровольцев обвиняют в том, что они не сразу отправились на поиски утонувшего в Даугаве

Ирина Бруниня также упомянула, что организация иногда получает упреки за то, что не выезжает помогать в отдаленные регионы страны, но следует понимать, что существуют сложности в организации поисков за пределами Риги и ее окрестностей из-за ограниченных ресурсов. «Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда не можем участвовать в поисках далеко от Риги, например, в Краславе, потому что у нас недостаточно ресурсов, чтобы покрыть дорожные расходы и обеспечить все необходимое техническое оборудование», — пояснила она. «У нас нет ни автобусов, ни возможности заказать транспорт, потому что за все нужно платить, и мы делаем это за свои средства. Поэтому, если у нас нет поддержки или средств, очень трудно выехать в отдаленные места».