"Мы простые люди, а не спасательная служба!" Добровольцев обвиняют в том, что они не сразу отправились на поиски утонувшего в Даугаве
Добровольческая организация Bezvests.lv, уже более 15 лет оказывающая помощь в поиске пропавших людей в Латвии, недавно оказалась в центре внимания. Во время майских праздников добровольцы не сразу отреагировали на просьбу помочь в поисках мужчины, утонувшего в Даугаве, из-за чего в соцсетях распространились негативные и даже ложные комментарии.
Как в интервью Jauns.lv рассказала представительница организации, руководитель группы кинологов и юрист объединения Ирина Бруниня, люди часто не понимают сути деятельности организации — это добровольная помощь, а не государственная служба.
Боль семьи и отношение общества
«Прежде всего, мы хотим выразить глубочайшие соболезнования близким погибшего, — говорит Ирина. — Главное, чтобы люди поняли: несмотря на все сказанные комментарии, это огромное горе для семьи. Мы понимаем, насколько ужасна эта трагедия, и никакие упреки не вернут потерянного человека. Мы просим общество и всех, кто пишет в интернете, сохранять уважение и понимание по отношению к семье, пережившей такую потерю».
Ирина подчеркнула, что многие участники обсуждений в соцсетях забыли об элементарной эмпатии, осуждая семью за отсутствие спасательного жилета у погибшего. «Семье и так тяжело переживать случившееся, мы не хотим участвовать в обвинениях, которые только усиливают их боль. Им предстоит жить с этой трагедией всю жизнь».
Организация Bezvests.lv не привлекала своих добровольцев к поискам в Даугаве, так как после тщательной оценки ситуации пришла к выводу, что не определена точная зона поиска. Это делает поиски неэффективными и ставит под угрозу безопасность самих добровольцев. Ирина Бруниня подчеркнула, что поисковые работы на воде без точной информации о течении и предполагаемом месте исчезновения — крайне опасны без участия профессионалов.
Организация привлекает только обученных и сертифицированных добровольцев, которые знают, как действовать в экстремальных условиях. Поскольку ресурсы и число добровольцев ограничены, а сама ситуация — неопределенная и потенциально опасная, было принято решение ждать дополнительной информации, которая позволит организовать эффективные и безопасные поиски. Ирина добавила, что участие организации в поисках в дальнейшем возможно, но только при наличии четко определенной зоны и условий, при которых не будет риска для жизни.
Ирина также добавила, что после критики в социальных сетях действий организации многие волонтеры больше не хотят участвовать в поисках, поскольку на них эмоционально повлияли эти негативные комментарии.
«Эта ситуация создала дополнительный стресс для волонтеров, которые понимают, что их усилия не ценятся», — объяснила Ирина.
Кроме того, перед поисками в Даугаве добровольцы уже участвовали в двух водных поисках, после которых были физически и морально истощены. «Они работали два дня подряд, и у них не было возможности восстановиться», — пояснила она. Учитывая их состояние и неопределенность поисков, было решено не начинать новую операцию сразу.
На звонки и заявки реагируют только доступные в данный момент добровольцы. «У нас нет дежурной смены, которая реагирует мгновенно. Заявки поступают через автоответчик и электронные формы, и их обрабатывают только те, кто может подключиться», — пояснила Ирина. Это единственно возможный формат, учитывая ограниченные возможности организации. В данном конкретном случае заявление также было рассмотрено по возможности и направлен ответ.
В соцсетях распространялись призывы участвовать в поисках, но Ирина подчеркивает, что необученные люди рискуют собственной и чужой жизнью. «Организация отвечает за безопасность своих добровольцев, и мы допускаем к участию только подготовленных людей», — заявила она.
Ограниченные ресурсы и работа добровольцев без вознаграждения
Bezvests.lv — это добровольческая организация, работающая на принципах волонтерства, и это одна из главных проблем, вызывающих недоразумения в обществе. Ирина отметила, что многие люди не понимают, что волонтеры работают без какого-либо вознаграждения, не учитывая даже рабочие часы или личные ограничения.
«Все наши волонтеры работают полностью безвозмездно», — подчеркнула она.
«Мы не государственная спасательная служба, мы обычные люди из народа. Наши ресурсы ограничены — мы не можем позволить себе постоянное дежурство или команды быстрого реагирования, как это могут позволить себе крупные организации».
Ирина объяснила, что, хотя организация старается реагировать на каждый вызов, ее работа зависит от доступности и времени волонтеров. «Мы все — люди с работой, семьями и другими обязанностями. Когда мы получаем вызов, мы его обрабатываем, и волонтеры, которые могут участвовать, присоединяются к поисковым мероприятиям. Но мы не всегда можем быть доступны сразу», — пояснила она. «Мы все работаем от души и вкладываем свое время и ресурсы, чтобы помочь людям, пережившим беду».
Ирина Бруниня также указала, что в социальных сетях распространяются ложные утверждения о том, что Bezvests.lv получает деньги за свою работу. «Я часто вижу комментарии, где утверждается, что руководство организации получает зарплату, а остальные волонтеры работают бесплатно», — объяснила она. «Но это неправда. Все наши волонтеры работают полностью без вознаграждения. Ни один из наших волонтеров, будь то поисковики, кинологи, операторы дронов или другие, не получает зарплату. Мы делаем это от сердца и не берем деньги у людей, которым помогаем. Если кто-то хочет поддержать нашу работу, мы принимаем только пожертвования, которые перечисляют на счет нашей организации, но никогда не берем деньги напрямую у тех, кому помогаем».
Недостаток финансирования и необходимость общественной поддержки
Одна из основных проблем, с которой сталкивается Bezvests.lv, — это недостаток финансирования. Ирина объяснила, что организация не получает государственной поддержки или дотаций, и все расходы покрываются за счет членских взносов и пожертвований. «Мы сами платим за свои тренировки, за технику, необходимую для поисков, за топливо, чтобы добраться до места. Мы часто сами собираем деньги, чтобы провести необходимый ремонт нашего оборудования», — признала она.
«Мы — одни из беднейших участников этого сектора в Латвии, потому что все оплачивается из наших личных средств».
Ирина подчеркнула, что волонтеры вкладывают не только свое время, но и собственные финансовые ресурсы, чтобы подготовиться и участвовать в поисках. «Мы делаем это, потому что верим в то, что делаем, и хотим помочь», — сказала она. «Однако мы не можем продолжать эту работу без поддержки общества». Ирина также указала, что организация очень зависит от пожертвований — это не такие большие суммы, чтобы обеспечить регулярную работу или ремонт технического оборудования. «У нас даже нет денег на ремонт нашего оборудования — дронов, устройств для поиска на воде», — добавила она.
«Мы все вкладываем свое время, деньги и энергию, чтобы помочь людям, и делаем это от всего сердца, и поэтому очень больно, когда люди пишут негативные комментарии и не ценят нашу работу».
Ирина Бруниня также упомянула, что организация иногда получает упреки за то, что не выезжает помогать в отдаленные регионы страны, но следует понимать, что существуют сложности в организации поисков за пределами Риги и ее окрестностей из-за ограниченных ресурсов. «Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда не можем участвовать в поисках далеко от Риги, например, в Краславе, потому что у нас недостаточно ресурсов, чтобы покрыть дорожные расходы и обеспечить все необходимое техническое оборудование», — пояснила она. «У нас нет ни автобусов, ни возможности заказать транспорт, потому что за все нужно платить, и мы делаем это за свои средства. Поэтому, если у нас нет поддержки или средств, очень трудно выехать в отдаленные места».
Отношение общества и эмпатия
В последнее время четко видно, что отношение общества к Bezvests.lv и ее волонтерам изменилось. Ирина указала, что люди часто не задумываются о том, что сами редко участвуют в поисках, даже если это касается их близких. «Когда мы просим помощи в поисках, мы не получаем достаточного отклика от общества. Часто люди готовы критиковать и упрекать, но когда нужно помочь — они сами не участвуют», — отметила она.
Ирина также призвала общество быть более эмпатичным. «Мы все люди, и это то, что мы должны понимать», — сказала она.
«Если кто-то из нас попадет в беду, мы хотим, чтобы другие помогли, но это не значит, что мы можем одновременно нападать на тех, кто старается помочь. Мы все должны быть едины, особенно в такие моменты».
Ирина Бруниня в интервью упомянула анекдот, который ее коллега часто рассказывает, чтобы проиллюстрировать, как люди воспринимают помощь. Он гласит: если ты поможешь человеку один раз — он скажет "спасибо", если поможешь второй раз — он скажет "очень хорошо", а если не поможешь третий раз — уже получишь упреки. Этот "анекдот" четко отражает, как общество может быстро забыть первоначальную благодарность и начинает воспринимать помощь как должное. Ирина подчеркнула, что такая ситуация часто встречается и в их организации, где многие волонтеры вкладывают свое время и ресурсы, чтобы помочь другим, но когда сталкиваются с критикой или неблагодарностью, это может вызвать разочарование и снизить мотивацию продолжать помогать.
Бруниня еще раз попросила общество понять, что организации, работающие на добровольной основе, — это не государственные службы, которые всегда доступны и могут выполнить каждое требование сразу. Bezvests.lv и ее волонтеры — это люди, которые делают эту работу от сердца, но у них ограничены ресурсы как во времени, так и в финансах.