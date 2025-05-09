В Литве объявили, что найдут замену войскам США, если Вашингтон выведет их из страны

«Их решение разместить бригаду в Литве и их приверженность этой цели, несмотря на все пертурбации, несмотря на то, что изначально не было ясности, будет ли эта бригада физически размещена, эта приверженность существует и последовательно выполняется, - сказал Науседа. - Хорошо зная Германию, я могу сказать, что немцы действительно серьезно относятся к этому обязательству». По словам президента, если мы «выполним домашнюю работу и задачи», то бригада Бундесвера будет размещена в Литве, что откроет новые возможности для военного сотрудничества.