В Литве объявили, что найдут замену войскам США, если Вашингтон выведет их из страны
Если Соединенные Штаты Америки решат вывести свои войска из Европы, то у Литвы есть план Б, сказал литовский президент Гитанас Науседа.
«Литва не только думает о плане Б, но он у нее уже есть. Мы возлагаем большие надежды на прекрасное сотрудничество с Германией», — заявил глава государства в интервью новостному порталу 15min. Германия взяла на себя обязательство разместить свою военную бригаду в Литве к концу 2027 года. В апреле прошлого года в Литву прибыл первый компонент бригады Бундесвера, ответственный за планирование переброски бригады. Ожидается, что к концу этого года численность немецких военнослужащих увеличится до 500 человек.
«Их решение разместить бригаду в Литве и их приверженность этой цели, несмотря на все пертурбации, несмотря на то, что изначально не было ясности, будет ли эта бригада физически размещена, эта приверженность существует и последовательно выполняется, - сказал Науседа. - Хорошо зная Германию, я могу сказать, что немцы действительно серьезно относятся к этому обязательству». По словам президента, если мы «выполним домашнюю работу и задачи», то бригада Бундесвера будет размещена в Литве, что откроет новые возможности для военного сотрудничества.
«Это откроет неизмеримо новые возможности для военного сотрудничества в других областях — развитии военной промышленности и экономических связей. Это не менее важно, чем непосредственно военная составляющая», — сказал Науседа, подчеркнув, что сохранение внимания США к Европе остается целью. - Нам нужен план Б, и он уже существует. Но мы продолжим добиваться присутствия США здесь — в Литве в частности и в Европе в целом».
Американский телеканал NBC в апреле сообщил, что Пентагон рассматривает возможность вывода около 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. По данным СМИ, войска могут быть выведены из Польши и Румынии.
Ранее в странах Балтии ходили спекуляции на тему того, что администрация президента США Дональда Трампа может договориться с российскими официальными лицами о том, что одним из условий прекращения войны в Украине станет вывод американских войск из Латвии, Литвы и Эстонии. Латвийские власти такие утверждения неизменно опровергали.