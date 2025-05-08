Шансы выиграть менее 1%: эксперты скептически отнеслись к песне, которая будет представлять Латвию на "Евровидении"

Одна из причин — участие Израиля, представленного Юваль Рафаэль, выжившей после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого погибло 1200 человек. После того, как боевики ХАМАС бросили гранаты в убежище, где прятались люди, Юваль получила осколочные ранения и притворилась мертвой, что в конечном итоге спасло ей жизнь. Участие Юваль Рафаэль в конкурсе "Евровидение" вызвало критику со стороны представителей властей Испании, Словении и Исландии, которые поставили под сомнение допустимость участия в конкурсе Израиля.