Шансы выиграть менее 1%: эксперты скептически отнеслись к песне, которая будет представлять Латвию на "Евровидении"
узыкальный конкурс "Евровидение 2025" стартует уже через неделю, поэтому букмекеры активно обновляют свои рейтинги. Увы, группа Tautumeitas, удостоенная чести представлять Латвию в конкурсе в этом году, высоких оценок пока не получает.
Букмекеры оценивают шансы девичей группы на выход из второго полуфинала в финал на уровне 40%, полагая таким образом, что этого финала ей не видать. Tautumeitas займут 14-е место, а в финал выходят только 10 стран. Шансы же латвийского коллектива выиграть Евровидение оценены менее чем в 1%.
Победителем конкурса по мнению букмекеров должна стать группа из Швеции KAJ с песней Bara Bada Bastu. Оцените ее зажигательную композицию, которой мы даем условное название "Шведский балаган".
Какое "Евровидение" без скандала? Вот и в этот раз их хватает. "Европейский вещательный союз (EBU) надеется, что девиз «Объединенные музыкой» поможет сосредоточить внимание публики в Базеле на исполнителях и их песнях, однако, конкурс вновь оказался в центре политических споров и обвинений в продвижении идеологических установок", - пишет Reuters.
Одна из причин — участие Израиля, представленного Юваль Рафаэль, выжившей после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого погибло 1200 человек. После того, как боевики ХАМАС бросили гранаты в убежище, где прятались люди, Юваль получила осколочные ранения и притворилась мертвой, что в конечном итоге спасло ей жизнь. Участие Юваль Рафаэль в конкурсе "Евровидение" вызвало критику со стороны представителей властей Испании, Словении и Исландии, которые поставили под сомнение допустимость участия в конкурсе Израиля.
Палестинские и правозащитные организации в Швейцарии также осудили допуск Израиля, обвинив EBU в двойных стандартах: «Россию исключили за вторжение в Украину, а Израиль допускают, несмотря на совершение геноцида в Газе», — заявил Гери Мюллер, глава швейцарской Ассоциации Палестины.
В Швейцарии конкурс также вызвал внутренние дебаты. Консервативная союз EDU пытался заблокировать государственное финансирование "Евровидения". По мнению партии, конкурс стал «ярмаркой уродов» и навязывает трансгендерную и квир-идентичность в ущерб традиционным ценностям. Напомним, что победителем "Евровидения-2024" стал небинарный певец из Швейцарии по имени Немо с песней The Code, в которой описан путь к осознанию своей гендерной идентичности.
Тем не менее, требования сторонников консервативных ценностей частично были удовлетворены. На сцене разрешен только национальный флаг, что означает запрет на флаг ЛГБТ-сообщества, хотя радужные и региональные флаги будут разрешены в фан-зонах. Глава EBU Ноэл Грин так прокомментировал это новшество: «Евровидению не нужен флаг, чтобы продемонстрировать поддержку ЛГБТК+ сообществу. Достаточно просто посмотреть это шоу и послушать, о чем поют участники».