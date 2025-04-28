В этом году участникам "Евровидения" запретили использовать как радужный флаг, так и проукраинскую символику

В то же время для представителей 37 стран-участниц правила будут строже. Согласно политике по использованию флагов, участникам разрешается выходить на сцену только с официальным флагом своей страны. Это означает, что радужные флаги и другие символы ЛГБТ-прайда будут запрещены на сцене и во время объявления результатов. Также участникам запрещено проносить другие флаги на любые официальные мероприятия «Евровидения».