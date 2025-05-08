В Украине заявили, что несмотря на объявленное Москвой перемирие, армия РФ продолжает атаковать
Несмотря на ранее объявленное властями РФ трехдневное перемирие, российские войска продолжают вести штурмовые действия и совершать обстрелы в Донецкой области.
Как сообщает DW, бои идут на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском и других направлениях в этом украинском регионе. "Россияне не оставляют попыток так или иначе улучшить свое тактическое положение: или пересечь трассу Покровск - Константиновка, чтобы усложнить сообщение между этими двумя городами, или выйти на трассу в Павлоград", - заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.
Он добавил, что войскам РФ не удалось дойти до границы с Днепропетровской областью до 9 мая, как они планировали, признав также, что "сейчас враг менее активен", однако говорить о "перемирии" оснований нет. "Как мы видим, перемирия не заметно на фронте, его не заметно в тылу", - сказал Трегубов.
Ранее украинские военные заявили об атаках РФ в ночь 8 мая: в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ говорится о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией РФ в направлении Сумской области, а также об "угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей".
Тем временем, появились сообщения, что президент Дональд Трамп занял более жесткую позицию в отношении России, чтобы добиться прекращения огня, которое он обещал при вступлении в должность. Курт Волкер, советник Трампа по Украине в его первый президентский срок и бывший посол США при НАТО, в интервью Reuters рассказал, что президент начал свой второй срок с вызова президенту России Владимиру Путину: обеспечить мир либо «простым путем, либо сложным». Теперь, когда прошло 100 дней с начала президентства, а Путин не проявляет готовности завершить войну против Украины, Трамп все больше склоняется к «сложному пути», отметил Волкер.
«Я считаю, что прекращение боевых действий отвечает интересам Украины, и теперь, когда США и Украина действительно действуют сообща, это ясно демонстрирует, что Путин просто не хочет завершать войну», — сказал Волкер, который ушел в отставку с поста советника в 2019 году.
На вопрос, действительно ли Трамп теперь действует по «сложному сценарию», Волкер ответил: «Именно так», добавив, что Конгресс должен укрепить позиции президента, утвердив вторичные санкции против крупных российских структур.