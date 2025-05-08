В Украине заявили, что несмотря на объявленное Москвой перемирие, армия РФ продолжает атаковать

Тем временем, появились сообщения, что президент Дональд Трамп занял более жесткую позицию в отношении России, чтобы добиться прекращения огня, которое он обещал при вступлении в должность. Курт Волкер, советник Трампа по Украине в его первый президентский срок и бывший посол США при НАТО, в интервью Reuters рассказал, что президент начал свой второй срок с вызова президенту России Владимиру Путину: обеспечить мир либо «простым путем, либо сложным». Теперь, когда прошло 100 дней с начала президентства, а Путин не проявляет готовности завершить войну против Украины, Трамп все больше склоняется к «сложному пути», отметил Волкер.